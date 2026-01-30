Un club de fútbol es sancionado por "propaganda" prokurda en Turquía

El club Amedspor, de segunda división, fue sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Turca de Fútbol (TFF) tras ser acusado de haber hecho "propaganda" de los combatientes kurdos de Siria en un video.

En unas imágenes compartidas la pasada semana en la cuenta de Instagram del Amedspor, una mujer sentada en la grada del estadio del club se trenza los cabellos, mientras se escucha una canción en la que se incluye el lema kurdo "Jin, jiyan, azadi" (Mujeres, vida, libertad).

Ese video y otros similares han sido publicados recientemente en las redes sociales como reacción a otras imágenes, las de un soldado sirio vanagloriándose de haber cortado la trenza de una combatiente kurda en el noreste de Siria, donde las fuerzas gubernamentales y milicias kurdas se enfrentan.

El club de Diyarbakir, principal ciudad del sudeste de Turquía con mayoría kurda, fue castigado con una multa de 802.500 libras turcas (15.500 euros o US$18.500) por "propaganda ideológica" y su presidente fue suspendido 15 días de toda actividad ligada al fútbol por haber "dañado la reputación del fútbol" turco, escribe la TFF en un comunicado.

Contactado por la AFP, el presidente del Amedspor, Nahit Eren, indicó que su entidad presentó un recurso y prefirió no hacer más comentarios.

El martes, Nahit Eren había denunciado en X "intentos destinados a implicar nuestro club en diversas polémicas".

Actual líder de la liga de segunda división en Turquía, el Amedspor podría ascender este año a la primera categoría por primera vez en su historia.