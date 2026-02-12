Un cohete Ariane 6 despega de Guayana con 32 satélites para la red Amazon Leo

Un cohete europeo Ariane 6 despegó este jueves desde el Centro Espacial de Kurú, en la Guayana Francesa, con 32 satélites para la red Amazon Leo del grupo fundado por Jeff Bezos que busca competir con Starlink, de Elon Musk.

En su primer despegue con una configuración más potente, equipado con cuatro propulsores auxiliares, el cohete se elevó bajo un cielo perfectamente despejado, al borde de la selva amazónica de este territorio francés de América, constató una periodista de AFP. La misión durará 1 hora y 54 minutos.

Es el mayor número de satélites jamás transportados por un cohete Ariane hasta la fecha.

Este vuelo inaugura una serie de 18 lanzamientos que Arianespace realizará para la constelación de internet de alta velocidad de Amazon.

Por el momento Amazon Leo solo cuenta con 175 satélites en órbita, que han sido lanzados por United Launch Alliance (ULA) y por su rival SpaceX, de Elon Musk.

Amazon Leo prevé expandir su constelación a 3.200. Starlink ya cuenta con cerca de 9.400.

"Tener una asociación estratégica con Europa es esencial" para Amazon, declaró a AFP Lisa Scalpone, directora mundial del segmento de consumidores de Amazon Leo horas antes del lanzamiento.

Pero el grupo proseguirá los lanzamientos con SpaceX para acelerar el despliegue de la constelación y proporcionar internet de alta velocidad a una parte de Europa antes de finales de 2026, precisó.