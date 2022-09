Un colombiano acusado de 13 asesinatos pide a España no ser entregado por acusación "falsa": "No me envíe allí a morir"

La Fiscalía mantiene que se cumplen "todos los requisitos" para la extradición

MADRID, 20 Sep. 2022 (Europa Press) -

Un colombiano reclamado por las autoridades de su país para ser juzgado por su presunta participación en 13 asesinatos selectivos se ha opuesto este martes en la Audiencia Nacional (AN) a ser extraditado desde España, ya que sostiene que esa acusación es "falsa" y que su vida corre riesgo si lo entregan, pues afirma que le asesinarían familiares de las víctimas o incluso la organización criminal, 'Los de Monacho', a la que habría pertenecido.

Jesús Alejandro Ramírez, alias 'Pepe', ha contestado con un 'no' rotundo al ser preguntado por el juez si quiere ser enviado a Colombia, algo de lo que la Fiscalía española es partidaria y por ello reclama su extradición para que sea juzgado, además de por las citadas muertes, por un delito de pertenencia a organización criminal y por otro de tenencia ilícita de armas de fuego.

"Corro un serio peligro tanto por la organización como por las familias de las víctimas", ha manifestado el reclamado, que acto seguido ha asegurado que estaría dispuesto a comparecer ante la Justicia colombiana si la solicitud de extradición "fuese sincera".

Pide asilo

'Pepe' ha comunicado que ha pedido a España una solicitud de asilo político y que le notificaron ayer la denegación, aunque piensa recurrir para que le sea concedido este tipo de protección.

En este sentido, el reclamado ha señalado que su solicitud de asilo se debe a "la realidad que actualmente" se da en Colombia: "Le ruego que no me envíe allí a morir, van a asesinarme en venganza".

De acabar siendo extraditado, 'Pepe', que dice ser víctima de una "guerra entre bandas", ha contado durante la vista en la AN que se pondría en peligro también a su familia. Sobre que le acusen ha indicado que se basa en un testimonio de otro imputado, "un criminal con un largo historial delictivo y sin credibilidad alguna".

Para el Ministerio Fiscal, 'Pepe' es "sospechoso de haberse integrado como mando medio, en el transcurso de los años 2018 y 2019, en una organización delictiva organizada conocida como 'Los de Monacho'", denominada de esta forma por el líder de la banda.

La banda, según el escrito fiscal, recogido por Europa Press, se dedica "al tráfico de estupefaciente y a la comisión de asesinatos selectivos en función del reparto y control de la venta de estupefacientes en la ciudad de Guadalajara de Buga, en Colombia".

Disputa por el territorio

"Con dicha finalidad habrían ideado y perpetrado" un total de 13 asesinatos entre 2019 y 2021 en los barrios de Balboa, Uninorte, el Sendero, la Revolución, Altobonito y el Divino Niño de Buga, "lugares de predominio de la organización, donde se disputaba el territorio con terceros por motivo del tráfico de drogas", según el fiscal.

Explica, además, que "la mayor parte de los componentes de la organización se hallan en prisión" en Colombia a la espera de juicio. Cuando fueron detenidos se les incautaron una serie de armas de fuego que estarían relacionadas con los mencionados asesinatos.

Se cumplen "todos los requisitos" para su entrega, ha defendido el representante del Ministerio Público, que en su escrito indica que los delitos que se le imputan no habrían prescrito. La solicitud de extradición "no tiene motivación política" y el reclamado no tiene nacionalidad española, por lo que procedería su entrega.