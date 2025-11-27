Un colono israelí inculpado de "terrorismo" por herir a una palestina

Un colono israelí acusado de golpear con un palo y herir de gravedad a una palestina que estaba en el suelo en Cisjordania ocupada fue inculpado el jueves por "terrorismo", indicó el Ministerio de Justicia de Israel en un comunicado.

La inculpación por terrorismo contra colonos israelíes es poco frecuente. La fiscalía pidió que el hombre siga detenido.

El incidente se produjo en octubre en Turmus Ayya, cerca de Ramalá, epicentro este año de actos de violencia de los colonos israelíes contra los habitantes del territorio palestino, ocupado desde 1967.

Filmado por un voluntario extranjero, cuya presencia busca disuadir esos ataques, el video se difundió en las redes sociales en unas horas.

Según el comunicado del Ministerio de Justicia que cita el acta de inculpación, "Ariel Dahari, 24 años, originario de Oz Yair, agredió a una mujer palestina y a otros recolectores de aceitunas en una huerta".

"Golpeó a una mujer, una habitante del pueblo que vino para la cosecha, en la cabeza y el cuerpo con un palo de madera, y siguió golpeándola incluso después de que cayó al suelo, causándole heridas importantes que necesitaron atención médica", agregó el texto.

El hombre es inculpado de "acto terrorista que causó heridas intencionales agravadas, de acto terrorista en banda organizada que causó heridas graves, y degradación voluntaria en banda organizada de un vehículo, con motivación racista", según el comunicado del ministerio.

Más de 500.000 israelíes viven hoy Cisjordania en colonias que la ONU considera ilegales, según el derecho internacional, en medio de unos tres millones de palestinos.

