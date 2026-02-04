Un comediante ruso es condenado a casi seis años de cárcel por broma sobre un veterano de guerra
Por Andrew Osborn
MOSCÚ, 4 feb (Reuters) - Un comediante ruso fue hallado culpable el miércoles de incitar al odio y fue sentenciado a casi seis años de cárcel por una broma que hizo sobre un veterano de guerra sin piernas, lo que provocó la indignación de nacionalistas y blogueros militares.
Un reportero de Reuters presente en la sala del tribunal informó que el comediante, Artemy Ostanin, había sido condenado a cinco años y nueve meses de prisión y a una multa de 300.000 rublos (3.908 dólares).
Se trata de la última de una serie de sentencias que han castigado duramente a personas a las que las autoridades han juzgado por haber hablado de forma grosera o falsa sobre el Ejército ruso en un momento en el que está luchando en Ucrania.
Ostanin también fue condenado por ofender los sentimientos de los cristianos con otra broma de mal gusto que hizo sobre Jesús, lo que enfureció a los nacionalistas ortodoxos.
Su detención y el trato recibido fueron castigo suficiente por cualquier ofensa que hubiera cometido, afirmó Ostanin durante el juicio.
Rusia aprobó leyes de censura radicales en 2022, poco después de entrar en guerra con Ucrania. Desde entonces, figuras y organizaciones pro-Kremlin han denunciado públicamente a las personas que consideran que han infringido esas leyes y las han denunciado a las autoridades.
Los problemas de Ostanin comenzaron después de que actuó ante un pequeño público en marzo del año pasado y bromeó sobre cómo un veterano de guerra empobrecido que había perdido las piernas tras ser alcanzado por una mina y ahora se veía obligado a desplazarse en monopatín, le había atropellado el pie mientras circulaba por un paso subterráneo de Moscú.
Ostanin también se refirió a una silla de ruedas como un "transportador de muñones".
Sorok Sorokov, un poderoso grupo nacionalista ortodoxo, afirmó que muchos rusos no habían entendido que los tiempos han cambiado y que el Estado debe reforzar su control sobre este tipo de actuaciones para frenar lo que denominaba un declive general de los valores morales. (Reporte de Andrew Osborn y Reuters TV; edición de Mark Heinrich; Editado en Español por Ricardo Figueroa)