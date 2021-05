Un comité de expertos de Tanzania recomienda a la presidenta iniciar una campaña de vacunación

La mandataria creó el organismo tras distanciarse de las políticas de su predecesor

MADRID, 18 May. 2021 (Europa Press) -

El comité de expertos formado por la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, para abordar la situación de la pandemia de coronavirus ha recomendado el inicio de una campaña de vacunación, después de que la mandataria se distanciara de las políticas de su predecesor, John Magufuli, quien negaba la existencia de casos en el país africano.

El presidente del organismo, Said Aboud, ha defendido que las vacunas desarrolladas para hacer frente al coronavirus han demostrado ser efectivas y ha apostado por una serie de medidas "para fortalecer todas las medidas preventivas para evitar la amenaza de una tercera oleada del virus".

Así, ha desvelado que el comité considera que los trabajadores sanitarios, los funcionarios, los líderes religiosos, los ancianos, los enfermos crónicos, los miembros de las fuerzas de seguridad y los que viajen al extranjero deberían tener prioridad en la campaña de vacunación.

Aboud ha subrayado que el organismo aconseja al Gobierno que no imponga la vacunación y que "use sus instituciones para permitir que haya vacunas gratis, utilizando las recogidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", según ha informado el diario tanzano 'The Citizen'.

Hassan, que accedió a la Presidencia en marzo tras el fallecimiento de Magufuli, suceso achacado a un problema cardiaco, en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que se hubiera contagiado de coronavirus, ha apostado por un giro en las políticas para la gestión de la pandemia y ha destacado que el país "no puede aislarse como si fuera una isla".

Magufuli aseguró durante meses que el país no contaba con casos y recomendó rezar y remedios de nula eficacia, al tiempo que suspendió la publicación de datos en mayo de 2020, sin que las autoridades del país africano hayan informado desde entonces sobre casos o fallecidos.

El propio Magufuli se pronunció a finales de enero contra la vacunación frente al coronavirus y dijo que "las vacunas son peligrosas". "Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el cáncer", dijo.

