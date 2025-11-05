Un conductor atropella a peatones en el oeste de Francia y deja nueve heridos

(Agrega detalles, contexto y citas)

PARÍS, 5 nov (Reuters) - Un conductor arrolló el miércoles a peatones y ciclistas en la isla francesa de Oleron, frente a la costa atlántica, informó el ministro del Interior, Laurent Núñez, y al menos nueve personas resultaron heridas antes de ser detenido, según las autoridades locales.

El sospechoso, de 35 años, gritó "Allahu Akbar" ("Dios es el más grande" en árabe) cuando fue detenido por la policía, según declaró el fiscal local, Arnaud Laraize, al diario Sud Ouest.

No obstante, el legislador local Olivier Falorni dijo que el motivo del ataque en la tranquila isla, popular entre los veraneantes, seguía siendo desconocido, indicando que el sospechoso no estaba en la lista de vigilancia de Francia de individuos radicalizados.

"Se trata de un individuo que vive en la isla y las víctimas también viven en la isla", declaró Falorni a la prensa en el Parlamento de París. "¿Se trata de un ajuste de cuentas? ¿O un atentado islamista? No lo sé. ¿Hay un motivo político? ¿Es alguien mentalmente inestable que ha estallado?".

Según los medios franceses, la fiscalía antiterrorista no está a cargo de la investigación por el momento y es la fiscalía local de La Rochelle la que lleva por ahora una investigación por intento de asesinato. No fue posible contactar de inmediato con la fiscalía antiterrorista.

Al menos nueve personas resultaron heridas al ser atropelladas por el auto del sospechoso en diversas zonas de Oleron, según declaró a BFM TV el alcalde de Dolus-d'Oleron, Thibault Brechkoff. Núñez dijo que dos de los heridos estaban en cuidados intensivos, aunque algunos medios afirmaron más tarde que era el caso de cuatro de ellos.

El diario Le Parisien dijo que los investigadores también estaban estudiando la posibilidad de que el sospechoso pudiera padecer trastornos mentales.

El hombre era conocido por la policía por delitos menores, como conducir ebrio y delitos relacionados con las drogas, informaron el periódico local Charente Libre y otros medios franceses, citando al alcalde de Saint-Pierre d'Oleron, Christophe Sueur.

(Reporte de Sudip Kar-Gupta, Inti Landauro, Dominique Vidalon y Benoît Van Overstraeten; escrito por Ingrid Melander; editado en español por Juana Casas y Carlos Serrano)