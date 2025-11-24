Un conductor es detenido en Tokio tras atropellar a unas 10 personas, según medios locales

TOKIO (AP) — Un auto atropelló a unas 10 personas en Tokio el lunes, hiriendo gravemente a dos de ellas, y el conductor fue arrestado tras huir del lugar, informaron los medios japoneses.

La policía no comentó de inmediato sobre el incidente, pero dijo que un representante proporcionaría información tan pronto como fuera posible.

El periódico Mainichi informó que la policía había arrestado al conductor, quien huyó del lugar, y agregó que el conductor está bajo investigación por un presunto atropello y fuga.

En un primer momento no había más detalles disponibles.

El lunes era un feriado nacional en Japón.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.