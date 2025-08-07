LA NACION

Un consorcio de FCC cierra la financiación para la ampliación de un túnel de metro en Ontario

7 ago (Reuters) - FCC Construcción SA:

* Informó el miércoles que un consorcio participado por FCC ha obtenido financiación para el proyecto Yonge North Subway Extension Advance Tunnel en Ontario, Canadá.

* El contrato de diseño, construcción y financiación está valorado en US$1400 millones, de los cuales 477 millones corresponden a FCC.

* FCC posee una participación del 33,3% en el consorcio North End Connectors, formado por FCC Canadá, Aecon y Ghella.

* Se prevé que las obras comiencen en el cuarto trimestre de 2026 y finalicen en 2030.

