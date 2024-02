( )

By Guy Faulconbridge, Lidia Kelly

MOSCÚ, 4 feb (Reuters) - El cosmonauta ruso Oleg Kononenko batió el domingo el récord mundial de permanencia en el espacio, superando a su compatriota Gennady Padalka, que permaneció más de 878 días en órbita, informó la corporación espacial rusa.

A las 0830 GMT, Kononenko batió el récord, informó Roscosmos. Se espera que Kononenko alcance un total de 1.000 días en el espacio el 5 de junio y que a finales de septiembre sean 1.110 días.

"Vuelo al espacio para hacer lo que más me gusta, no para batir récords", dijo Kononenko a TASS, en una entrevista desde la Estación Espacial Internacional (ISS), donde orbita a unos 423 kilómetros de la Tierra.

"Estoy orgulloso de todos mis logros, pero más orgulloso estoy de que el récord de duración total de estancia humana en el espacio lo siga ostentando un cosmonauta ruso".

El astronauta de 59 años arrebató el primer puesto a Padalka, que acumuló un total de 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos, informó Roscosmos.

Kononenko contó que hacía ejercicio regularmente para contrarrestar los efectos físicos de la "insidiosa" ingravidez, pero que fue al regresar a la Tierra cuando se dio cuenta de lo que se había perdido.

"Solo al volver a casa me doy cuenta de que durante los cientos de días que he estado ausente, los niños han crecido sin papá. Nadie me devolverá este tiempo". (Reporte de Guy Faulconbridge en Moscú, Lidia Kelly en Melbourne y Filipp Lebedev en Tiflis; edición en español de Javier López de Lérida)