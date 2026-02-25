Un debate inédito de seis días reunirá a 36 candidatos por la presidencia de Perú

Los 36 candidatos a la presidencia de Perú participarán a lo largo de seis días en un inédito debate televisado, en grupos de doce para cada fecha, en el proceso electoral con más contendores en la historia reciente del país, informó este martes el Jurado Nacional de Elecciones.

Esta fórmula sin precedentes se debe a la enorme fragmentación del escenario político del país andino.

Entre los aspirantes comprendidos en la cédula de votación de 65 centímetros de largo, figuran un exfutbolista de la selección nacional, un cómico de televisión y un prófugo de la justicia por presunta corrupción.

El organismo electoral señaló que "habrá doce candidatos por día, divididos en cuatro grupos de tres integrantes cada uno para el intercambio de propuestas" durante el debate.

Se debatirá sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, corrupción, educación y empleo.

Las presentaciones se realizarán en seis fechas entre el 23 de marzo y el 1 de abril.

El candidato derechista y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga lidera las encuestas con 13,4% de la intención de voto, seguido por la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, con 9,7%, según un reciente sondeo de la consultora Datum.

El ganador de las elecciones reemplazará el próximo 28 de julio al actual mandatario interino, el izquierdista José María Balcázar, quien asumió el poder la semana pasada en medio de una profunda crisis política.

Desde el 2016, Perú ha tenido ocho gobernantes. Antes de Balcázar, cuatro fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron antes de correr la misma suerte y solo uno completó su mandato interino.

Más de 27,3 millones de peruanos están llamados a las urnas el 12 de abril para elegir a un presidente, 130 diputados y 60 senadores. Si ningún candidato a jefe de Estado supera el 50% de los votos, se disputará un balotaje en junio entre los dos favoritos.