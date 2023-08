Un Del Valle con ambiciones choca con el debutante Pereira en octavos de Libertadores

El ecuatoriano Independiente del Valle quiere inscribir su candidatura a la Copa Libertadores-2023 este miércoles, cuando visite por la ida de los octavos de final al sorpresivo Deportivo Pereira, debutante en el torneo continental.

Del Valle, vigente campe√≥n de la Sudamericana y la Recopa, se qued√≥ con la punta de su grupo por encima de Argentinos Juniors y dej√≥ sin octavos en Libertadores al gigante brasile√Īo Corinthians.

El siguiente paso lo dará en el estadio Hernán Ramírez Villegas en la ciudad colombiana de Pereira (centro-oeste) a partir de las 19H00 locales (00H00 GMT del jueves).

"Queremos llegar lo más lejos posible. Lo demostramos cada vez que competimos internacionalmente (...) somos conscientes de que ya no somos el 'matagigantes', tenemos un nombre importante y podemos jugarle de igual a igual a cualquiera", advirtió el capitán del equipo ecuatoriano, el argentino Cristian Pellerano, en conversación con el servicio de prensa del club.

De su lado, a Pereira no le disgusta la chapa de 'matagigantes'. En su primera participación en Libertadores, el campeón del Clausura-2022 colombiano ya derrotó a Boca Juniors en casa y el entrenador Alejandro Restrepo recibió varios refuerzos de cara a los octavos de final.

El ganador de llave se medir√° en cuartos de final con el vencedor del duelo entre los brasile√Īos Atl√©tico Mineiro y Palmeiras.

- "Sistemas parecidos" -

Tras regresar de un gira europea en la que perdió por penaltis la primera edición del Desafío de Campeones UEFA Conmebol ante el Sevilla, el DT argentino de Independiente del Valle, Martín Anselmi, se ocupó de su próximo rival.

"Es un equipo que juega con l√≠nea de tres (defensores), con carrileros, tiene un sistema parecido al nuestro. Va a ser una llave muy pareja", anticip√≥ el estratega, quien espera contar con el argentino Lorenzo Faravelli, cerebro del equipo en el mediocampo y aquejado una molestia en uno de sus tobillos, seg√ļn la prensa local.

Tambi√©n estar√° disponible el experimentado goleador boliviano Marcelo Martins (36 a√Īos), quien a√ļn no ha convertido en esta edici√≥n de Libertadores, pero piensa en grande:

"Uno sue√Īa con la Libertadores. Yo todav√≠a no la tengo, la quiero conquistar. He podido ganar una UEFA Europa League (con Shakhtar en 2009), quiero una Libertadores, la deseo desde que estaba en Cruzeiro", dijo al diario AS el goleador hist√≥rico de la selecci√≥n boliviana.

Del Valle ya fue subcampeón de la Libertadores en 2016.

- Con descuento -

El atacante uruguayo Adrián "Rocky" Balboa se sumó al Pereira proveniente de Defensor Sporting y podría debutar el miércoles.

Durante el receso tambi√©n lleg√≥ el juvenil Alejandro Piedrahita (20 a√Īos), quien hab√≠a sido cedido a Banfield pero no logr√≥ consolidarse en el f√ļtbol argentino.

Pero la conversaci√≥n en Pereira pasa m√°s por la billetera que por el once inicial del DT Restrepo. La hinchada mateca√Īa reclam√≥ por los¬†elevados precios de las entradas, que oscilaron entre los 20 y los 130 d√≥lares para los partidos de grupos.

En respuesta la directiva hizo un peque√Īo descuento de entre 2 y 5 d√≥lares en las tribunas populares y espera ver una cancha llena.

-Alineaciones probables:

Deportivo Pereira: Aldair Quintana- Carlos Garc√©s, Juan Quintero, Carlos Ram√≠rez- Jeison Su√°rez, Juan Zuluaga, Jimi Congo, Eber Moreno- Luis Angulo- √Āngelo Rodr√≠guez, Adri√°n Balboa. DT: Alejandro Restrepo.

Independiente Del Valle: Moisés Ramírez- Matías Fernández, Richard Schunke, Agustín García - Mateo Carabajal, Gustavo Cortéz, Cristian Pellerano, Joao Ortiz - Lorenzo Faravelli, Jordy Alcívar - Lautaro Díaz. DT: Martín Anselmi.

