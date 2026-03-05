Un "Derby della Madonnina" que puede casi coronar al Inter

Con su colchón de diez puntos al frente de la Serie A, el Inter de Milán (1º, 67 puntos) ya vislumbra el 21º Scudetto de su historia, del que quedará mucho más cerca en caso de ganar el domingo el "Derby della Madonnina" al AC Milan.

El duelo entre vecinos de la capital lombarda será sin duda el partido estelar de la 28ª fecha del campeonato italiano, que puede quedar prácticamente visto para sentencia a diez fechas para su conclusión.

Porque de ganar, los Nerazzurri se pondrían con 13 puntos más que su inmediato perseguidor, un AC Milan (2º, 57 puntos) que quizá esté más preocupado por conservar su segundo puesto, presionado a cuatro puntos por el Nápoles, y a seis por la Roma.

El Inter llega a ese partido en San Siro -con el cuadro rossonero ejerciendo de local- sin haber perdido en sus últimos quince partidos de liga (14 victorias y un empate), mientras que el Milan de Massimiliano Allegri ha tropezado en sus dos últimos partidos en San Siro (derrota ante Parma y empate ante Como).

La prensa italiana sugirió esta semana que Allegri podría sustituir al técnico interino del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, para la próxima temporada.

El Inter, sin embargo, parece mostrarse tan fuerte en el campeonato de la regularidad como imprevisible en los duelos al KO. Humillados por el Bodo Glimt noruego en Liga de Campeones, los hombres de Cristian Chivu vienen de empatar el martes en Copa de Italia ante el Como.

Y los precedentes no son alentadores, pues el Inter no gana el derbi de Milán desde hace casi dos años (abril de 2024).

Tercero a 14 puntos del Inter, el vigente campeón Nápoles abrirá el telón de esta 28ª fecha el viernes contra el Torino.

Quinto en la tabla a tres puntos de los puestos Champions que marca la Roma, el Como de Cesc Fábregas visita el sábado al Cagliari con el joven argentino Nico Paz dispuesto a seguir reivindicándose como uno de los mejores jugadores del campeonato.

Paz, de 21 años, fichado procedente del Real Madrid hace dos años, ya ha marcado nueve goles y ha dado seis asistencias en la Serie A esta temporada.

-- Programa de la 28ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

(19h45 GMT) Nápoles

Torino

- Sábado:

(14h00 GMT) Cagliari

Como

(17h00 GMT) Atalanta

Udinese

(19h45 GMT) Juventus

Pisa

- Domingo:

(11h30 GMT) Lecce

Cremonese

(14h00 GMT) Bolonia

Hellas Verona

Fiorentina

Parma

(17h00 GMT) Génova

Roma

(19h45 GMT) Milan

Inter

- Lunes:

(19h45 GMT) Lazio

Sassuolo

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43

2. Milan 57 27 16 9 2 43 20 23

3. Nápoles 53 27 16 5 6 41 28 13

4. Roma 51 27 16 3 8 37 19 18

5. Como 48 27 13 9 5 44 20 24

6. Juventus 47 27 13 8 6 46 28 18

7. Atalanta 45 27 12 9 6 37 24 13

8. Bolonia 39 27 11 6 10 36 32 4

9. Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36 -2

10. Udinese 35 27 10 5 12 31 39 -8

11. Lazio 34 27 8 10 9

12. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12

13. Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7

14. Torino 30 27 8 6 13 27 47 -20

15. Génova 27 27 6 9 12 32 39 -7

16. Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42 -12

17. Cremonese 24 27 5 9 13 21 38 -17

18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18

19. Pisa 15 27 1 12 14 20 44 -24

20. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28