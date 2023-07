Un desafortunado aficionado es derribado por un salvaje golpe de salida de rahm

Por Martyn Herman

Hoylake, inglaterra, 20 jul (reuters) - el espa√Īol jon rahm brome√≥ con que las pelotas de golf pueden ser proyectiles peligrosos cuando le preguntaron qu√© har√≠a si los manifestantes interrumpieran el abierto brit√°nico y sus palabras acabaron resultando prof√©ticas el jueves.

Aunque no hubo protestas en el campo, un desafortunado espectador fue impactado por el golpe de salida de Rahm en el hoyo 12. La bola le golpe√≥ en la cabeza antes de rebotar en un b√ļnker.

El golfista espa√Īol, campe√≥n del Masters de Augusta, qued√≥ en una posici√≥n imposible y tuvo que jugar su bola al rev√©s para salir de la trampa, pero no antes de ir a ver c√≥mo se encontraba el aficionado.

Rahm, que es acompa√Īado por c√°nticos de Rambo durante sus rondas en el Open, pas√≥ varios minutos hablando con el aturdido, aunque plenamente consciente, individuo y le ofreci√≥ un guante firmado antes de continuar su ronda. Los m√©dicos asistieron al espectador mientras Rahm hac√≠a un bogey en su primer hoyo.

Los manifestantes de Just Stop Oil han amenazado con boicotear el torneo en el campo de Royal Liverpool, como ya han hecho en otros acontecimientos deportivos de alto nivel, incluido Wimbledon, donde esparcieron piezas de rompecabezas y cinta adhesiva en una pista.

Se ha aconsejado a los jugadores que no se tomen la justicia por su mano si los manifestantes irrumpen en el campo, aunque Rahm afirmó antes del torneo que no había leído el memorándum. "Tengo una reputación, así que espero que no me pillen en un mal hoyo", bromeó esta semana.

"Puede que tengan m√°s espacio para correr y hacer lo que necesiten, pero lo que puedo asegurar es que no quieres que te golpee una pelota de golf", advirti√≥. "Ya sea a prop√≥sito o incluso por accidente, no quieres verte atrapado en medio de eso", agreg√≥. (Reporte de Martyn Herman; Editado en espa√Īol por Ra√ļl Cort√©s Fern√°ndez)

Reuters