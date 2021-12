Un destacado opositor de Tanzania confirma su positivo ante la nueva falta de datos oficiales

Zitto Kabwe, líder de uno de los principales partidos opositores de Tanzania, ha anunciado este viernes que ha dado positivo por coronavirus, en medio de una nueva falta de datos oficiales sobre la pandemia por parte de las autoridades del país africano.

"He dado positivo por COVID-19. Estoy aislado desde la pasada noche en Dodoma. He tenido síntomas leves de gripe. No tengo tos", ha detallado Kabwe a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

"Pido a los que no se han vacunados que se vacunen. Ayuda mucho. Además, usad vuestras mascarillas y laváos las manos de forma regular", ha agregado el líder del partido opositor ACT-Wazalendo.

El Gobierno tanzano no ha confirmado ning√ļn caso de coronavirus durante los √ļltimos d√≠as, pese al aumento de informaciones sobre positivos, seg√ļn ha informado el diario tanzano 'The Citizen'. El primer ministro, Kassim Majaliwa, dijo la semana pasada que no se hab√≠an detectado contagios por la nueva variante √≥micron.

Tanzania anunció en octubre que empezaría a publicar datos sobre la pandemia de forma semanal, tras meses sin dar detalles sobre los contagios y los muertos y ante un cambio en las políticas tras la llegada de Samia Suluhu Hassan a la Presidencia.

La mandataria tanzana desveló en julio que el país había registrado un centenar de casos de coronavirus en el marco de una nueva oleada de contagios, en lo que supuso la primera vez que Dodoma facilita datos sobre la pandemia desde mayo de 2020.

Previamente, hab√≠a empezado a aparecer en p√ļblico con mascarilla, en un distanciamiento de las pol√≠ticas de su predecesor, John Magufuli, fallecido en marzo. El expresidente durante meses que el pa√≠s no contaba con casos y recomend√≥ rezar y remedios de nula eficacia.