Un detenido del ICE fue encontrado muerto colgado

```html

Chaofeng Ge, un ciudadano de China de 32 años bajo custodia de ICE, fue declarado muerto por el forense del condado de Clearfield aproximadamente a las 6 del martes, informaron fuentes del ICE este jueves.

Ge fue encontrado colgado por el cuello y sin respuesta en el cuarto de ducha de su cápsula de detención, dijo ICE.

Las fuentes precisaron que el personal que descubrió a Ge lo bajó inmediatamente al suelo, comenzó la RCP y se puso en contacto con los servicios médicos de emergencia, la policía estatal y la oficina del forense.

Ge había estado bajo custodia de ICE durante solo cinco días y estaba esperando una audiencia ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia.

El ciudadano chino había sido detenido en el Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon en Philipsburg, Pensilvania. Fue arrestado en enero por uso criminal de una instalación de comunicación, uso ilegal de un ordenador y fraude de dispositivos de acceso, según ICE.

Ge se declaró culpable de acceder a un dispositivo al que no había sido autorizado para su uso y la conspiración para cometer lo mismo el 31 de julio, según ICE, y fue sentenciado a seis a 12 meses por cada cargo. Luego fue llevado bajo custodia de ICE y transportado a la oficina del ICE de York, Filadelfia, para su procesamiento.

“ICE sigue comprometido a garantizar que todos los que están bajo su custodia residan en entornos seguros y humanos”, dijo ICE en un comunicado. “Se proporciona atención médica integral desde el momento en que llegan las personas y durante toda su estancia”.

“Todas las personas bajo custodia de ICE reciben exámenes médicos, dentales y de salud mental dentro de las 12 horas posteriores a su llegada a cada centro de detención, una evaluación completa de salud dentro de los 14 días posteriores a la custodia de ICE o la llegada a un centro, acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas”, agregaron las fuentes.

El Departamento de Seguridad Nacional reconoció en un comunicado que hubo una muerte bajo custodia en el centro de procesamiento. “Todas las muertes bajo custodia son trágicas, se toman en serio y son investigadas a fondo por las fuerzas del orden”, dijo un alto funcionario del DHS a ABC News. (ANSA).

```