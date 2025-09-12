Un detenido tras amenazar a una mujer "con rajarle la cara" porque se negaba a besarle

MÁLAGA, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 26 años por amenazar con "rajar la cara" con una botella rota a una mujer porque ella se negaba a besarle. Así lo han confirmado fuentes municipales en torno a este suceso que ha tenido lugar en la capital malagueña, en la zona del Parque del Oeste, el pasado 31 de agosto.

Según una información publicada este viernes por Diario 'Sur', una patrulla de la Policía Local escuchó cómo se rompían unos cristales en el referido parque, y vieron que un hombre y una mujer discutían entre varias personas. Los policías detuvieron el vehículo y, cuando se acercaron, el grupo se disolvió. Y al ver a los agentes, la mujer se les acercó para decirles que el joven con el que estaba discutiendo la había amenazado con rajarle la cara con una botella rota.

El rotativo señala que los policías locales apartaron a la mujer, de 46 años y que estaba muy nerviosa, para conversar con ella, y que les contó que el joven es un conocido de la zona y que estaban charlando tranquilamente en el parque. Él estaba bebiendo, y al parecer, mientras hablaban, el joven presuntamente la abrazó sin su consentimiento e intentó besarla, ante lo que ella reaccionó apartándolo. Finalmente, y según les relató a los agentes, el hombre la amenazó con rajarle la cara con una botella que rompió, si bien ella consiguió zafarse de él y huyó para pedir auxilio.

Los policías locales leyeron los derechos y detuvieron al hombre, que mostró una fuerte resistencia ante la acción policial, según la información del referido periódico.