Un detenido y dos investigados por las protestas en el paso de La Vuelta por Mos (Pontevedra)

VIGO, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años de edad, vecino de Arcade (en el municipio pontevedrés de Soutomaior), e investiga a otros dos varones, de 41 y 44 años de edad, por los altercados ocurridos durante el paso de La Vuelta ciclista a España por la localidad pontevedresa de Mos.

Fue el pasado 9 de septiembre cuando la decimosexta etapa de La Vuelta, que discurría entre Poio y Mos, tuvo que finalizar 8 kilómetros antes de la línea de meta prevista debido a las protestas a favor del pueblo palestino.

En su día, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional trataron de contener a los manifestantes, que cortaron la carretera por donde tenían que pasar los ciclistas. Finalmente, la organización decidió finalizar la carrera varios kilómetros antes del punto donde se encontraban las protestas.

Aquella jornada, varias personas fueron identificadas, sin que se produjese ninguna detención. Sin embargo, este martes la Guardia Civil ha arrestado a ese vecino de Arcade que, al igual que las personas investigadas, tiene antecedentes policiales por delitos de desórdenes y atentado a agentes de la autoridad.

Por otra parte, se han tramitado 24 denuncias administrativas por infracciones graves a la Ley del Deporte, unas infracciones que pueden acarrear sanciones de entre 60.001 y 650.000 euros.