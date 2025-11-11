Un diamante azul vivo vendido en más de US$25.000.000 en Ginebra

El "Mellon Blue", diamante azul vivo de 9,51 kilates montado en un anillo, fue vendido en más de US$25.000.000 el martes en Ginebra, precio conforme a los cálculos iniciales para una piedra "de pureza excepcional", anunció Christie's.

El diamante azul vivo, que "figura entre los más bellos diamantes de color jamás propuestos en subasta", según Rahul Kadakia, director internacional del departamento de joyería de Christie's, había sido calculado por la subastadora entre US$20.000.000 y US$30.000.000.

Fue adjudicado en 17,4 millones de francos suizos y un precio final de US$25.500.000 con impuestos, según Christie's.

La misma piedra, conocida entonces bajo el nombre de "Zoe Diamond", fue vendida por US$32.600.000 en Sotheby’s en Nueva York en 2014, logrando récords mundiales para un diamante azul.

La piedra perteneció por décadas a Rachel Lambert Mellon, más conocida bajo el nombre de "Bunny" Lambert Mellon (1910-2014), horticultora, filántropa y coleccionista de arte estadounidense. La piedra estaba entonces montada en un collar.

Bunny Mellon es conocida por haber reestructurado el rosedal de la Casa Blanca en 1961 a petición del presidente John F. Kennedy.

El precio más alto alcanzado por Christie's para un diamante azul vivo fue establecido en Ginebra en 2016 cuando el "Oppenheimer Blue" (14,62 kilates) fue vendido por US$57.500.000.

En 2015, Sotheby's estableció un anterior récord mundial con la venta del "Blue Moon of Josephine", de 12,03 kilates, por US$48.500.000.

