Un diplomático ruso dice que ucrania no habría atacado nord stream sin la aprobación de eeuu

MOSCÚ, 16 ago (Reuters) - El embajador de Rusia en Washington afirmó el viernes que Ucrania no habría atacado los gasoductos Nord Stream sin la aprobación tácita de Estados Unidos y que Rusia identificaría y castigaría a los autores del ataque.

El 26 de septiembre de 2022 se registró una brusca caída de presión en los gasoductos bajo el mar Báltico y sismólogos detectaron explosiones, lo que desató una oleada de especulaciones sobre quién saboteó la infraestructura que costó miles de millones de dólares y transportaba gas ruso a Alemania.

Nadie ha reivindicado la autoría de las explosiones, que se produjeron frente a la isla danesa de Bornholm y rompieron tres de las cuatro líneas del sistema.

The Wall Street Journal informó el jueves de que el máximo comandante militar de Ucrania aprobó el ataque de 2022 contra los gasoductos a pesar de la advertencia de la CIA de Estados Unidos al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que no llevara a cabo la operación.

"Pretenden trasladar toda la responsabilidad a sus marionetas ucranianas", dijo el embajador ruso, Anatoli Antonov, en una declaración sobre Nord Stream. "Intentaremos identificar a los verdaderos autores del ataque y castigarlos".

Rusia ha dicho en repetidas ocasiones que el ataque a Nord Stream fue llevado a cabo por Estados Unidos y Reino Unido. Washington y Londres han negado esas acusaciones.

The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel y The Wall Street Journal han informado de que Ucrania —que ha negado reiteradamente su implicación— estuvo detrás del ataque.

El asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak, negó el jueves que su país estuviera implicado y señaló a Rusia.

Antonov afirmó que era imposible que Ucrania atacara Nord Stream sin "el guiño" de Washington.

"De hecho, estamos hablando de la legitimación implícita del terrorismo, incluso cuando se trata del territorio de los aliados", dijo Antonov.

Las explosiones se produjeron en las zonas económicas de Suecia y Dinamarca. Ambos países dijeron que las explosiones fueron deliberadas, pero aún no han dicho en público quién fue el responsable. Estos países y Alemania están investigando los hechos. (Información de Reuters; editado por Guy Faulconbridge y Miral Fahmy; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters