Pablo Ansaloni, diputado bonaerense por el Partido Fe, ha adelantado este jueves que su formación podría abandonar la coalición La Libertad Avanza del ultraliberal Javier Milei al estar en desacuerdo con su alianza con el expresidente Mauricio Macri y la que fuera su candidata para las recientes elecciones, Patricia Bullrich.

Según ha relatado Ansaloni, el pacto entre Milei y Bullrich de la semana pasada certificó el apoyo del espectro político del expresidente Macri a La Libertad Avanza de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, previstas para el 19 de noviembre y en las que el ultraliberal se enfrenta al peronista Sergio Massa.

Al explicar sus razones para rechazar el acercamiento de su coalición con Macri, Ansaloni ha recordado que fue "perseguido, acosado y amenazado" por el expresidente, a quien acusa además de "endeudar a Argentina por décadas", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Télam.

Asimismo, Ansaloni ha criticado que, durante las negociaciones para integrar la coalición de La Libertad Avanza, Milei les aseguró que juntos se enfrentarían a "la mafia sindical" y también combatirían "la casta". "Macri es casta", ha reprochado el diputado bonaerense.

"No tenemos nada que hacer en ese espacio, fuimos destratados por este señor Macri y, por ende, no podríamos estar en el mismo lugar que Mauricio Macri", ha aseverado el diputado Ansaloni, quien ha incidido en que el Partido Fe "no tiene nada que hacer a la par de Mauricio Macri".

"Vengo del sindicalismo, y estoy acostumbrado a decir las cosas de frente: creí formar parte de La Libertad Avanza, pero cuando (Milei) anuncia el acuerdo con Macri, decidimos dar un paso al costado junto a varios legisladores", ha manifestado Ansaloni, aunque sin especificar de que diputados habla.

Finalmente, ha dejado la puerta abierta a apoyar a Massa de cara a la segunda vuelta de las elecciones. "Lo que le haga bien a Argentina, ahí nos van a encontrar (...) Si el pueblo necesita que se apoyen las propuestas de Sergio Massa, ahí voy a estar", ha zanjado Ansaloni.

El candidato oficialista Massa se hizo con la victoria en la primera vuelta de las elecciones argentinas del pasado 22 de octubre con un 36,7 por ciento de los votos, mientras que Milei quedó en segundo lugar con cerca del 30 por ciento. Bullrich, candidata de la derecha tradicional, quedó en tercer lugar con casi el 24 por ciento.