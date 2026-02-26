Un diputado demócrata acusa al Departamento de Justicia de retener documentos sobre Trump y Epstein

Por Richard Cowan

WASHINGTON, 26 feb (Reuters) -

Un destacado demócrata del Congreso acusó el miércoles al Departamento de Justicia de Estados Unidos de retener las entrevistas del FBI con ‌una mujer que acusó al ‌presidente ⁠Donald Trump de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad, en la publicación de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Robert García, demócrata de alto rango en el Comité ​de Supervisión de ⁠la Cámara de ⁠Representantes, dijo que había confirmado las informaciones publicadas por la National Public Radio (NPR) y el periodista independiente Roger Sollenberger ​de que el Departamento de Justicia había retenido más de 50 páginas de material relacionado con las denuncias ‌de la mujer de entre los más de tres millones de documentos ​relacionados con Epstein que ha publicado. Posteriormente, The ​New York Times publicó una noticia al respecto.

Reuters no ha verificado de forma independiente estas informaciones.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo el miércoles que Trump había sido "totalmente exonerado de cualquier cosa relacionada con Epstein".

Las autoridades policiales no han acusado a Trump de ningún delito en relación con Epstein.

El Departamento de Justicia dijo que está revisando si alguno de los documentos restantes relacionados ​con Epstein fue retenido indebidamente, y afirmó que se publicarían si fuera apropiado. El departamento ha advertido anteriormente que el material que ha publicado incluye acusaciones infundadas y afirmaciones ⁠sensacionalistas sobre Trump.

Trump se relacionó con Epstein en los años 90 y 2000, pero ha negado tener conocimiento de los delitos de Epstein y ‌afirma que rompió toda relación con él antes de que el financiero fuera condenado en 2008 por solicitar a una menor para ejercer la prostitución.

García afirmó que el material retenido demostraba que el FBI se tomó en serio las acusaciones de la mujer y la entrevistó en cuatro ocasiones, pero solo publicó la primera entrevista, que no detallaba sus acusaciones contra Trump.

"El hecho de que el Departamento de Justicia esté suprimiendo documentos que alegan que el presidente Trump cometió abusos sexuales a una ‌víctima menor de edad no hace más que aumentar mi sincera preocupación por un encubrimiento de la Casa Blanca", escribió García ⁠en una carta al departamento.

El Departamento de Justicia ha tenido dificultades para procesar los millones de documentos relacionados ‌con Epstein y no ha cumplido el plazo de un mes fijado por el Congreso ⁠para su publicación. El departamento afirma que ha retenido material que podría comprometer la identidad ⁠de las víctimas de Epstein o poner en peligro las investigaciones en curso.

Hasta la fecha, los documentos publicados incluyen cuyos rostros han sido censurados y una nota sugerente para Epstein, , que parece llevar la firma de Trump.

Las pruebas y los testimonios presentados en el juicio de 2021 contra Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, indican que en múltiples ocasiones. Epstein escribió en ‌un correo electrónico que , aunque no está claro qué ​quería decir con ello.

Trump niega haber volado nunca en el avión de Epstein y ha dicho que la nota sugerente era falsa.

Epstein murió en prisión en 2019 mientras se enfrentaba a cargos federales por tráfico sexual. Se determinó que su muerte fue un suicidio. (Información de Richard Cowan; información adicional ‌de Nandita Bose; edición de Andy Sullivan, Bill Berkrot y Edward Tobin; edición en español de María Bayarri Cárdenas)