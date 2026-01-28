Un dirigente del estado indio de Maharashtra, entre los cinco fallecidos en un accidente aéreo

MUMBÁI, 28 ene (Reuters) - Ajit Pawar, vice primer ministro del estado de Maharashtra, el más rico de la India, murió el miércoles junto con las cuatro personas que viajaban a bordo cuando su avión chárter se estrelló envuelto en llamas, según informó el regulador de la aviación.

Pawar, perteneciente a una importante familia política, se dirigía a su región natal para hacer campaña en las elecciones municipales, según los medios de comunicación.

Dos miembros de su personal y dos tripulantes iban también a bordo del Learjet 45, según la Dirección General de Aviación Civil.

"Ninguna persona a bordo ha sobrevivido", añadió en un primer comunicado.

El propietario del avión, VSR Group, en Nueva Delhi, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La causa del accidente no quedó clara de inmediato.

Imágenes de vídeo mostraban densas columnas de humo que salían de los restos del avión en llamas, esparcidos por un campo abierto.

"Al principio estaba ardiendo, después hubo cuatro o cinco explosiones más", dijo un testigo no identificado a la agencia de noticias ANI, tras ver cómo el avión se estrellaba y explotaba. Pero las llamas eran demasiado feroces para sacar a nadie, añadió.

Pawar apoyó al Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi en el Gobierno del estado, liderando una facción que se escindió en 2023 del opositor Partido del Congreso Nacionalista.

En una publicación en la red social X, Modi dijo que la muerte de Pawar era "impactante y entristecedora".

Los medios de comunicación dijeron que el avión de Pawar, que viajaba desde la capital financiera de Mumbái, intentó realizar un aterrizaje de emergencia en el bastión familiar de Baramati, a 250 kilómetros de distancia, donde se disponía a hacer campaña electoral.

Reuters posee una participación minoritaria en ANI.

(Información de Sakshi Dayal, Shilpa Jamkhandikar y Rajendra Jadhav; Redacción de Sakshi Dayal; Edición de Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)