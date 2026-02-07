Un discípulo de Petro y un abogado millonario: los favoritos en presidenciales de Colombia

Un delfín del presidente izquierdista Gustavo Petro, hijo de un político comunista asesinado, y un excéntrico abogado millonario son los polos opuestos y favoritos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

Según la encuesta de AtlasIntel publicada el sábado hay un empate técnico entre el defensor de derechos humanos, Iván Cepeda (31,4%), y el outsider de derecha Abelardo De la Espriella (32,1%), o "El Tigre" como se hace llamar

Cepeda, de 63 años, busca repetir el milagro y conservar el poder para la izquierda que llegó por primera vez a la presidencia de Colombia de la mano de Petro

En las antípodas está De la Espriella, de 47 años, sin experiencia política y con un discurso de mano dura contra los grupos armados en el mayor productor mundial de cocaína

Según encuestas, ninguno contaría con los apoyos suficientes para ganar en primera vuelta por lo que se prevé un balotaje en junio

Estos son los perfiles de los favoritos para gobernar Colombia a partir del 7 de agosto:

- Cepeda, ícono de izquierda -

Filósofo de formación y con largo recorrido como activista y político, Cepeda estuvo exiliado de Colombia por sus denuncias contra los sangrientos escuadrones antiguerrilla, que le costaron amenazas de muerte

Es la némesis del ícono de la derecha colombiana, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). El senador lo denunció por sus supuestos vínculos con los paramilitares y logró una histórica sentencia contra el poderoso exmandatario el año pasado, que luego fue anulada por un tribunal

Uribe y la oposición lo acusan sin pruebas de ser "el candidato" de las extintas FARC por su relación de confianza con excomandantes de la guerrilla en sus labores como senador

Es legislador desde 2010 y fue mediador en los diálogos que llevaron al histórico acuerdo de paz de 2016, que desarmó al grupo rebelde para convertirse en partido político

De voz serena, defiende la negociación con los grupos ilegales, un trato digno a los migrantes y es crítico de la guerra contra las drogas, posturas muy similares a las de Petro

Cepeda es uno de los hijos de la violencia política en Colombia. En 1994, en medio de una campaña de persecución contra la izquierda, asesinaron a tiros en una calle de Bogotá a su padre, el dirigente Manuel Cepeda, miembro de un partido fundado por las FARC y el partido comunista

Siendo universitario, su hijo llegó a la escena minutos después del crimen. "Le pido al país (...) que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado" por Colombia, dijo junto a la camioneta baleada por un sicario

"He sobrevivido al genocidio, a la estigmatización y a la persecución implacable. Y aquí sigo de pie listo para triunfar", dijo el jueves Cepeda, que suele vestir con guayabera, una camisa tradicional caribeña

-De la Espriella, el "Tigre"-

Apodado el "Tigre", Abelardo de la Espriella es un admirador de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei

Vivía entre lujos en Italia hasta que decidió aspirar a la presidencia por el movimiento político "Defensores de la Patria"

El abogado adquirió fama por representar a personalidades reconocidas en Colombia, que van desde paramilitares, narcotraficantes hasta la estrella del fútbol James Rodríguez

Proyecta una imagen de hombre fuerte contra la izquierda y el crimen con una estrategia publicitaria similar a la de Bukele, reconocido por su combate a las pandillas

Antes de ser candidato, De la Espriella cantaba ópera y presumía en sus redes sociales vestido con trajes de sastrería, sombreros y lentes oscuros. En algunas fotografías aparece fumando tabaco o promocionando sus negocios de vinos y rones

Su seña de identidad como político es ponerse la mano derecha en la frente imitando un saludo militar

De la Espriella defiende el porte de armas, fortalecer las alianzas militares con Estados Unidos y construir megacárceles

En una entrevista el año pasado, se refirió a la izquierda como un "cáncer" y "una plaga que hay que erradicar", por lo que recibió fuertes críticas en un país desangrado durante décadas por la violencia política

De cara a las elecciones, la izquierda le pide explicar el origen de su fortuna

El abogado usa la inteligencia artificial para crear videos en los que su figura se convierte en un felino de colmillos afilados

"Soy el tigre y para eso estoy aquí plantado ante ustedes como una fiera para defender a Colombia con mi vida si es necesario", dijo en noviembre frente a sus seguidores

A meses de las elecciones, es centro de una tormenta por defender en el pasado a Alex Saab, un empresario colombiano señalado de ser testaferro del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro

De la Espriella asegura que se trató de un vínculo netamente profesional