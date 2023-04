Un discreto Usman Garuba celebra la victoria de los Rockets

El ala-p铆vot espa帽ol Usman Garuba ha celebrado esta madrugada la victoria de Houston Rockets sobre Charlotte Hornets (109-112), en una jornada NBA en la que Santi Aldama no particip贸, por lesi贸n, en el triunfo de Memphis Grizzlies sobre Milwaukee Bucks (114-137) y en la que Willy Hernang贸mez no tuvo minutos en el de New Orleans Pelicans ante New York Knicks (113-105).

Los Rockets cosecharon su segunda victoria consecutiva y la tercera en los cuatro 煤ltimos encuentros, pero siguen sin abandonar la posici贸n de colistas de la Conferencia Oeste (21-60). Los 26 puntos de Jalen Green y los 26 de Kevin Porter guiaron a los texanos.

Mientras, Garuba sigue sin gozar de la confianza del t茅cnico Stephen Silas y solo estuvo nueve minutos en pista en el Spectrum Center de Charlotte, donde logr贸 dos puntos -1 de 3 tiros de campo-, captur贸 dos rebotes y puso un tap贸n.

Por su parte, Memphis Grizzlies, que no pudieron contar con el canario Santi Aldama -que sufri贸 una lesi贸n en el codo ante los Pelicans-, se impusieron con solvencia a los Bucks para asentarse en la segunda posici贸n de la Conferencia Oeste (51-30).

Por 煤ltimo, Willy Hernang贸mez no dispuso de minutos en el triunfo de los Pelicans ante los Knicks, con Trey Murphy erigi茅ndose como el l铆der anotador de los suyos (31 puntos). Los de Luisiana, que han ganado cuatro de sus 煤ltimos cinco encuentros, se sit煤an s茅ptimos del Oeste (42-39).

--estad铆sticas de jugadores espa帽oles.

USMAN GARUBA: 2 puntos, 2 rebotes y 1 tap贸n.

SANTI ALDAMA: Lesionado.

Willy hernang贸mez: no jug贸.

Europa Press