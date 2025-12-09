Un doblete de Koundé resucita al Barcelona en Europa

Jules Koundé se vistió de héroe al lograr este martes un doblete que dio la victoria al FC Barcelona frente al Eintracht Fráncfort por 2-1 en el regreso de la Liga de Campeones al Camp Nou más de 1.000 días después.

Un gol de Ansgar Knauff (21') puso en aprietos al cuadro azulgrana, presa de nuevo de su idea de defender tan adelantado. Hasta el descanso, el cerrojazo que planteó Dino Toppmöller frenó a los azulgranas, incapaces de definir cada vez que llegaban al último tercio rival.

Pero, dos testarazos de Koundé (50' y 53') -sus dos primeros tantos en la competición continental- en apenas tres minutos enloquecieron a la hinchada, que no veía a su equipo fino de cara a la portería contraria.

Con este triunfo, el Barça suma 10 puntos y sube a la decimocuarta posición de manera provisional, mientras que el Eintracht se queda en el trigésimo puesto con cuatro unidades.

En la primera mitad, los pupilos de Hansi Flick se adueñaron de la posesión y orientaron el juego hacia las bandas ante la falta de espacios por el interior en busca de una genialidad de Pedri González o una incursión de Lamine Yamal que no llegaron.

Aunque los barcelonistas, que regresaron al Camp Nou en Liga de Campeones tras las obras de renovación, consiguieron provocar el fuera de juego en varias ocasiones: ni Gerard Martín ni Pau Cubarsí tiraron bien la línea para dejar en fuera de juego a Knauff en la acción del gol que rompió la igualdad del marcador.

Nathaniel Brown picó un balón hacia Knauff, que midió bien su desmarque en carrera para esconder el esférico a Alejandro Balde y batir a Joan García con un potente remate.

- Ajustes -

Tras el descanso, Raphinha avisó con un disparo por encima del travesaño antes de que Koundé pusiera las tablas en el electrónico.

Marcus Rashford, que había salido en la segunda mitad por Fermín López, recibió abierto en banda y lanzó un largo centro hacia el lateral derecho francés, que remató de cabeza el balón irrumpiendo desde atrás sin que Michael Zetterer pudiera evitarlo.

Instantes después, el Barcelona repitió la fórmula. Un córner servido en corto permitió a Yamal colocar el esférico en el área para que Koundé girara el cuello conectando un cabezazo a palo cambiado que no alcanzó el arquero del equipo alemán.

Pese a que no se movió el marcador después, Ferran Torres (69, 71) rozó el tercero en dos ocasiones. El atacante valenciano sustituyó a Robert Lewandowski, que apareció poco en el partido, para meter más presión arriba.

En los últimos minutos, el conjunto alemán intentó sorprender, pero sin gozar de claras ocasiones claras y chocando siempre con un seguro Joan García.

"En la primera parte ellos han encontrado gol a la contra. También metían mucha gente atrás y así es complicado. Lamine Yamal siempre tenía dos o tres. En la segunda metimos gente por dentro. Ajustando cosas en el descanso hemos salido mejor y encontramos los goles. Contentos por el resultado", afirmó Pedri a Movistar+ al término del encuentro.

El centrocampista canario alabó a la estrella del duelo: "Es un tío (Koundé) que trabaja mucho y se lo merece. Le vendrá genial para seguir en el nivel".

El autor de la remontada también expresó su alegría. "Contento por la victoria. A veces toca y estoy muy feliz. Creo que hemos controlado la primera parte, nos marcan en la única ocasión, nos ha faltado arriesgar más y tener más intensidad con y sin balón. En la segunda parte hemos metido una marcha más sobre todo en los primeros 20 minutos y podíamos haber marcado algún gol más", dijo.

