Un doblete de Koundé revitaliza al Barcelona frente al Eintracht

Jules Koundé se vistió de héroe al lograr este martes un doblete que dio la victoria al FC Barcelona frente al Eintracht Fráncfort por 2-1 en el regreso de la Liga de Campeones al Camp Nou más de 1.000 días después.

Un gol de Ansgar Knauff (21') puso en aprietos al cuadro azulgrana, presa de nuevo de su idea de defender tan adelantado. Hasta el descanso, el cerrojazo que planteó Dino Toppmöller frenó a los azulgranas, incapaces de definir cada vez que llegaban al último tercio rival.

Pero, dos testarazos de Koundé (50' y 53') -sus dos primeros tantos en la competición continental- en apenas tres minutos enloquecieron a la hinchada, que no veía a su equipo fino de cara a la portería contraria.

Con este triunfo, el Barça suma 10 puntos y sube a la decimocuarta posición de manera provisional, mientras que el Eintracht se queda en el trigésimo puesto con cuatro unidades.

rsc/pm