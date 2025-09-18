Un doblete de Rashford da la victoria al Barcelona ante el Newcastle (2-1)

Un doblete del delantero inglés Marcus Rashford dio este jueves el triunfo al Barcelona en el estreno de la Liga de Campeones al ganar por 2-1 al Newcastle en St. Jame's Park.

Rashford (58, 67), que marcó sus dos primeros goles con la elástica azulgrana, desatascó un encuentro difícil para el Barça, que vio peligrar el resultado con el gol de Anthony Gordon (90).

En la segunda mitad, mientras el Barça salía airoso de las persistentes tentativas de las Urracas, Jules Koundé centró desde la derecha al delantero inglés, que remató solo con la cabeza para batir a Nick Pope.

Poco después, en una jugada en la que aguantó el balón fuera del área, el británico se abrió un hueco para cargar la pierna y mandar un zarpazo que tocó la parte baja del larguero antes de acabar dentro de la portería.

Pero el Newcastle nunca perdió la fe y marcó antes de finalizar el choque. Gordon empujó un balón que superó a Joan García haciendo rugir a la afición inglesa, pero era demasiado tarde.

