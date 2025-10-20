Un doblete de Zabiri da a Marruecos su primer Mundial Sub-20

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La selección de Marruecos Sub-20 se ha proclamado este domingo campeona del mundo Sub-20 tras imponerse a Argentina en la final (0-2), en el estadio nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago de Chile, con un doblete de Yassir Zabiri, un triunfo que supone el primer título mundial de su historia para el fútbol marroquí.

El extremo marroquí Yassir Zabiri fue el gran protagonista de la final del Mundial Sub-20 de Chile. El jugador del Famalicao decantó el título a favor de la selección africana con un doblete en la primera mitad, el primero con una golpeo de falta directa y el segundo con una volea tras un centro al segundo palo de Othmane Maama.

Por su parte, la selección argentina, que remató hasta en 20 ocasiones, estuvo errática en el último tercio de campo. Todo en una final en la que el cuerpo técnico marroquí fue clave en el primer gol. El entrenador marroquí solicitó una revisión de VAR por posible penalti del portero argentino sobre Zabiri, y el árbitro concedió una falta en la frontal del área. Ahí, el propio Zabiri se encargaría de hacer el primero con un golpeo que se coló por la escuadra izquierda de la meta albiceleste.

Y lejos de conformarse, el conjunto del norte de África continuó mirando a la portería rival, sobre todo a partir de acciones a la contra. Y en una de ellas, antes de que se cumpliera la primera media hora de juego, Maama caracoleó en el costado derecho para, después, sacar un centro al segundo palo que Zabiri remató, de volea, al fondo de la red para doblar la ventaja.

Todo le estaba saliendo a la perfección a los de Mohamed Ouahbi, que estuvieron muy cerca de hacer el tercero en la última jugada de la primera parte con un remate de Maama que sacó bajo palos Juan Villalba. En la segunda mitad, Argentina apretó en busca de un gol que les metiera en la final, pero la falta de puntería y las intervenciones del meta marroquí Ibrahim Gomis, dilapidarían las opciones de la albiceleste.

Así, Marruecos se convierte por primera vez, gracias a su combinado Sub-20, en campeón del mundo de fútbol. Un torneo casi perfecto de los leones del Atlas en el que han derrotado a España (2-0), Brasil (2-1), Francia ((5)1-1(4)) y la propia Argentina en la final. Un torneo en el que Colombia acabó en tercer lugar tras ganar el partido por el bronce a Francia (1-0) con el solitario gol de Oscar Perea.