Un doblete exprés de Griezmann pone al Atlético a la altura del Barça

El Atlético de Madrid recurrió a su leyenda Antoine Griezmann, autor de un doblete exprés tras saltar como revulsivo, para vencer al Levante (3-1) este sábado y situarse provisionalmente a la altura del Barcelona en la tabla.

Suplente, el máximo goleador en la historia del club rojiblanco, primero asistido en el área por el internacional español Marcos Llorente (61', 2-1), y luego, oportunista tras un disparo del argentino Julián Álvarez rechazado por el portero rival (81', 3-1), ofreció un valioso triunfo a los suyos en el césped del Metropolitano.

Ya decisivo frente al Sevilla FC (3-0) el pasado fin de semana también como suplente de lujo, el delantero francés de 34 años permite al Atlético (3º, 25 puntos) alcanzar provisionalmente al Barça (2º) antes de su visita a Vigo (13º, 13 puntos) el domingo, y situarse a cinco puntos del Real Madrid (1º, 30), que se enfrentará el domingo a su otro vecino de la capital española, el Rayo Vallecano (11º, 14).

Los hombres de Diego Simeone habían abierto el marcador con un centro de Pablo Barrios desviado en propia puerta por el defensor rival Adrián De la Fuente (12', 1-0), pero fueron sorprendidos en un córner rematado de cabeza en el segundo palo por el lateral izquierdo Manuel Sánchez, formado en el Atlético (21', 1-1).

El Levante (17º, 9), creyó haber reducido la diferencia a través de Carlos Álvarez (90'), un gol anulado por fuera de juego.

ati/pm/iga