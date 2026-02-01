Un doblete exprés de Guirassy deja al Dortmund a seis puntos del Bayern

Gracias a un doblete de Serhou Guirassy en dos minutos, el Borussia Dortmund remontó ante el colista Heidenheim (3-2) este domingo para acercarse a seis puntos del líder Bayern Múnich tras 20 jornadas.

Gracias a sus victorias en Berlín ante el Union la semana pasada (3-0) y contra el Heidenheim (3-2), los jugadores dirigidos por Niko Kovac aprovecharon plenamente los dos tropiezos consecutivos del Bayern en la Bundesliga —una derrota en casa contra Augsburgo (2-1) y un empate en Hamburgo (2-2)— para reducir a la mitad la diferencia en la cima en el lapso de ocho días.

Con 45 puntos por 51 del Bayern, el Borussia Dortmund vuelve a dar algo de emoción a la lucha por el título de la Bundesliga. Ambos clubes tienen una cita a finales de febrero en el Westfalenstadion.

Hasta entonces, el Bayern recibirá al Hoffenheim (3º, 42 puntos) dentro de una semana, mientras que el Dortmund irá a Leipzig el 21 de febrero y disputará el Klassiker después de su playoff de Liga de Campeones contra el Atalanta (ida en Alemania el 17 de febrero, vuelta en Italia el 25).

- El Stuttgart se coloca cuarto -

Este domingo, contra el colista de la Bundesliga, el Dortmund perdía 2-1 al inicio de la segunda parte tras un doblete de Julian Niehues (45+5' y 48'), después de haber abierto el marcador Waldemar Anton (44'), y rozó la hecatombe con un cabezazo fallido de Marvin Pieringer (58').

Para acallar los primeros silbidos del público del Westfalenstadion, Serhou Guirassy volvió a poner por delante al BVB en el marcador en apenas 84 segundos, transformando primero un penalti (68') y culminando después un contragolpe relámpago iniciado por Julian Brandt.

El internacional guineano, falto de confianza en las últimas semanas con el Dortmund, falló un segundo penalti al final del encuentro, sin consecuencias para el Dortmund, que aun así sufrió para conservar estos tres valiosos puntos, un triunfo poco tranquilizador en cuanto a sensaciones.

Antes, el Stuttgart arrancó la victoria en casa contra Friburgo (1-0), gracias a un magnífico gol en el tramo final de Ermedin Demirovic.

A pase de Deniz Undav, Demirovic encontró la red en el 89’, con una volea con el exterior del pie derecho, imposible para el arquero Noah Atubolu.

En su 50º gol en la Bundesliga, Demirovic marcó por primera vez desde fuera del área.

Gran dominador, antes el Stuttgart se había topado con su falta de acierto y con las intervenciones del guardameta internacional sub-21 alemán Atubolu.

Este triunfo permite al club instalarse en la cuarta plaza, la última que da acceso a la próxima Liga de Campeones, y sacar tres puntos de ventaja al Leipzig (39 por 36).