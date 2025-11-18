Un "dolido" Alcaraz abandona la Copa Davis por una inflamación en los isquiotibiales

18 nov (Reuters) - El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, dijo el martes que se ha retirado de las Finales de la Copa Davis en Bolonia debido a una inflamación en los isquiotibiales e indicó que "sentía muchísimo" perderse la pelea por la "ensaladera de plata".

El español agravó el problema durante las Finales ATP, donde fue derrotado por Jannik Sinner en el duelo por el título del domingo.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia", dijo Alcaraz en Instagram.

"Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir".

"Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa".

España se enfrentará el jueves a República Checa en los cuartos de final de la fase final de la Copa Davis, que concluirá el domingo con el choque por el título. (Información de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; edición de Alexander Smith; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)