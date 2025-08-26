Un dron de combate ucraniano impacta en el este de Estonia

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Estonia han informado del hallazgo en la zona este del país de restos de un dron ucraniano, destinado en principio a perpetrar un ataque sobre objetivos dentro de Rusia, según las investigaciones preliminares.

Los restos fueron localizados el lunes por la tarde en un campo del condado de Tartu, aunque los investigadores sospechan que pudo caer más de un día antes, el domingo de madrugada. El agricultor que los halló dio aviso al servicio de emergencias, al que no le consta que el incidente haya dejado daños personales o materiales, informa la cadena ERR.

El director del Servicio de Seguridad Interior, Margo Palloson, ha afirmado en rueda de prensa que el aparato pudo ser desviado por los servicios de defensa rusos a través de medios de manipulación electrónica. "No hay nada que indique que se trate de un dron ruso", ha añadido.

El Gobierno de Estonia ha evitado responsabilizar a Ucrania y, en cambio, ha esgrimido por boca de su ministro de Defensa, Hanno Pevkur, que si se ha producido este incidente es porque Moscú persiste en la guerra y Kiev se limita a defenderse.

Pevkur ha reconocido que este tipo de artefactos, que no alcanzan grandes altitudes, son más difíciles de detectar por los sistemas de radares, y ha instado a los ciudadanos a dar aviso de cualquier aparato sospechoso.