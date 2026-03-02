Un dron de fabricación iraní impacta en una base aérea británica en Chipre

AKROTIRI, Chipre, 2 mar (Reuters) -

Un ataque con drones alcanzó ‌durante la noche una base ‌aérea británica , ⁠causando daños limitados y sin víctimas, dijeron el lunes

el primero contra una instalación militarde Reino Unido desde un ataque con cohetes perpetrado por milicianos libios en 1986.

el domingo, el primer ministro británico, Keir ​Starmer, dijo que ⁠Reino Unido ⁠había aceptado la solicitud de Estados Unidos de utilizar sus bases para lanzar ataques defensivos contra misiles iraníes almacenados ​en depósitos o lanzadores.

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, dijo que Estados Unidos no había ‌solicitado acceso a la base aérea de Akrotiri.

El presidente chipriota, Nikos Christodoulides, ​dijo en un discurso que el vehículo aéreo ​no tripulado tipo Shahed causó daños menores al estrellarse contra las instalaciones militares a las 0:03 hora local (2203 GMT del domingo). No quedó claro de inmediato desde dónde se había lanzado el Shahed de fabricación iraní. Dos fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters que las bases británicas interceptaron un segundo dron, pero una de las fuentes dijo más tarde que ​se trataba de "un solo dron".

"Todos los servicios competentes de la república están en alerta y en plena disponibilidad operativa", dijo Christodoulides.

"CHIPRE NO ERA EL OBJETIVO"

La base de ⁠Akrotiri, al suroeste de la extensa ciudad costera de Limasol, es una de las dos bases que Reino Unido ha conservado en la antigua ‌colonia desde su independencia en 1960. Además de las instalaciones militares, alberga a las familias del personal en servicio. Aunque las bases se consideran territorio soberano británico, Chipre es miembro de la UE y actualmente ostenta la presidencia rotatoria del bloque. Reino Unido no tiene la obligación legal de informar a Chipre de su uso en operaciones militares, pero es habitual que Londres informe a Nicosia de sus actividades.

"Quiero dejar claro que nuestro país no participa de ninguna manera y no tiene ‌intención de formar parte de ninguna operación militar", dijo Christodoulides.

Cooper dijo que no se podían dar más detalles de inmediato sobre ⁠el ataque.

"Se están tomando todas las medidas de precaución alrededor de la base", dijo Cooper a Sky ‌News.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque apoyaba ⁠a todos sus Estados miembros ante cualquier amenaza.

"Aunque la República de Chipre no ⁠era el objetivo, quiero dejar claro que apoyamos de forma colectiva, firme e inequívoca a nuestros Estados miembros ante cualquier amenaza", dijo Von der Leyen en una publicación en la red social X.

El domingo, el secretario de Defensa británico, John Healey, dijo que Reino Unido había interceptado dos misiles lanzados en dirección a Chipre, pero añadió que no creía ‌que Chipre fuera el objetivo deliberado.

Un representante de la UE, ​que habló bajo condición de anonimato, dijo a Reuters que creían que Irán estaba tratando de ampliar el conflicto y arrastrar a los europeos a él. (Información de Devika Nair en Bengaluru, Michele Kambas en Nicosia, Yiannis Kourtoglou en Akrotiri, Sarah Young y Sam Tabahriti en Londres, Lili Bayer en ‌Bruselas; edición de Clarence Fernandez y Aidan Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Patrycja Dobrowolska)