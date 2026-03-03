Un dron impacta contra un tanque de combustible en el puerto de Duqm, en Omán
3 mar (Reuters) -
Un depósito de combustible del puerto comercial de Duqm, en Omán, fue alcanzado el martes cuando la instalación estaba siendo atacada por varios aviones no tripulados, según informó la agencia estatal de noticias, basándose en la información de una fuente de seguridad, en el cuarto día de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, que ha respondido atacando a países vecinos.
El ataque ocurre un día después de que Qatar detuviera su producción de gas natural licuado —aproximadamente una quinta parte del suministro mundial— y de que Arabia Saudí suspendiera la producción en su mayor refinería nacional.
Los principales yacimientos de gas israelíes, incluido Leviathan, estaban fuera de servicio, y la mayor parte de la producción de la región kurda iraquí se paralizó, ya que Irán siguió atacando infraestructuras, incluidas instalaciones energéticas, puertos y aeropuertos, durante los últimos días.
Omán fue mediador en las conversaciones entre EEUU e Irán sobre el programa nuclear de Teherán antes de los ataques contra Irán.
Los daños resultantes en Duqm fueron contenidos y no hubo víctimas, añadió la agencia de noticias de Omán. Duqm también había sido blanco de dos drones el domingo, que hirieron a un trabajador. Omán se había librado de los ataques del sábado, el día en que EEUU e Israel lanzaron su ataque.
La oficina de prensa del Gobierno de Abu Dabi informó el lunes de que se produjo un incendio después de que la terminal de tanques de combustible de Musaffah fuera atacada por un dron, sin que ello afectara a sus operaciones.
La petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC, opera una instalación en Musaffah desde la que se transportan combustibles en camiones y a través de una red de oleoductos de 1.600 kilómetros.
