Un dron impacta contra un tanque de combustible en el puerto de Duqm, en Omán

3 mar (Reuters) -

Un depósito de combustible del puerto comercial de Duqm, en Omán, fue alcanzado ‌el martes cuando ‌la ⁠instalación estaba siendo atacada por varios aviones no tripulados, según informó la agencia estatal de noticias, basándose en la ​información de una ⁠fuente ⁠de seguridad, en el cuarto día de ataques estadounidenses e israelíes ​contra Irán, que ha respondido atacando a países vecinos.

El ataque ‌ocurre un día después de que ​Qatar detuviera su producción de ​gas natural licuado —aproximadamente una quinta parte del suministro mundial— y de que Arabia Saudí suspendiera la producción en su mayor refinería nacional.

Los principales yacimientos de gas israelíes, incluido Leviathan, estaban fuera de servicio, y la mayor ​parte de la producción de la región kurda iraquí se paralizó, ya que Irán siguió ⁠atacando infraestructuras, incluidas instalaciones energéticas, puertos y aeropuertos, durante los últimos días.

Omán fue mediador ‌en las conversaciones entre EEUU e Irán sobre el programa nuclear de Teherán antes de los ataques contra Irán.

Los daños resultantes en Duqm fueron contenidos y no hubo víctimas, añadió la agencia de noticias de Omán. Duqm también había sido blanco de dos drones el domingo, ‌que hirieron a un trabajador. Omán se había librado de los ataques ⁠del sábado, el día en que EEUU e Israel lanzaron ‌su ataque.

La oficina de prensa del Gobierno de ⁠Abu Dabi informó el lunes de que ⁠se produjo un incendio después de que la terminal de tanques de combustible de Musaffah fuera atacada por un dron, sin que ello afectara a sus operaciones.

La petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC, ‌opera una instalación en Musaffah desde ​la que se transportan combustibles en camiones y a través de una red de oleoductos de 1.600 kilómetros.

