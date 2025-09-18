Un dron lanzado desde Yemen impacta en el sur de Israel

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército israelí ha informado este jueves de que un dron lanzado desde Yemen se ha estrellado en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños y sin que los hutíes se hayan pronunciado por ahora sobre este incidente.

"Tras las alertas emitidas en Eilat hace poco, un dron lanzado desde Yemen se ha estrellado en la zona. Los servicios de emergencia están operando en la zona donde se ha reportado el incidente", reza un breve comunicado publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.