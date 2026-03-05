Un dron ruso ataca un buque de carga extranjero cerca de un puerto ucraniano del mar Negro
5 mar (Reuters) -
Un dron ruso dañó un buque civil con bandera panameña que transportaba maíz cerca del puerto ucraniano de Chornomorsk, en la región de Odesa, en el mar Negro, según informó el miércoles por la noche la Autoridad Portuaria de Ucrania.
El buque fue alcanzado cuando salía del puerto, según informó la autoridad portuaria a través de la aplicación de mensajería Telegram, sin especificar la gravedad de los daños sufridos por el barco.
La Armada ucraniana informó de que un miembro de la tripulación había resultado herido en el ataque al buque "BULL", que había salido del puerto y se dirigía hacia el estrecho del Bósforo.
El capitán rechazó la asistencia y la evacuación del herido y continuó su ruta prevista, según añadió el comunicado, publicado en las redes sociales.
Ucrania envía alrededor del 90% de sus exportaciones a través del puerto de Odesa.
En los últimos meses, Rusia ha estado atacando las arterias marítimas de exportación de Ucrania, incluidos los puertos, que son cruciales para su comercio exterior y la supervivencia de su economía en tiempos de guerra.
Los ataques a la infraestructura portuaria, que han provocado un aumento de los costes logísticos y de transporte, han perjudicado a las empresas locales, obligándolas a bajar sus precios para seguir siendo competitivas en el mercado global. (Información de Anna Pruchnicka; edición de Sonali Paul y Philippa Fletcher; edición en español de María Bayarri Cárdenas)