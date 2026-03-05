Un dron ruso ataca un buque de carga extranjero cerca de un puerto ucraniano del mar negro

5 mar (Reuters) -

Un dron ruso dañó un buque civil con bandera ‌panameña que transportaba ‌maíz ⁠cerca del puerto ucraniano de Chornomorsk, en la región de Odesa, en el mar ​Negro, ⁠según ⁠informó el miércoles por la noche la Autoridad Portuaria ​de Ucrania.

El buque fue alcanzado cuando salía ‌del puerto, según informó la autoridad ​portuaria a través ​de la aplicación de mensajería Telegram, sin especificar la gravedad de los daños sufridos por el barco.

La Armada ucraniana informó de que un miembro de la tripulación había ​resultado herido en el ataque al buque "BULL", que había salido del ⁠puerto y se dirigía hacia el estrecho del Bósforo.

El capitán ‌rechazó la asistencia y la evacuación del herido y continuó su ruta prevista, según añadió el comunicado, publicado en las redes sociales.

Ucrania envía alrededor del 90% de sus exportaciones a través del puerto de Odesa.

En ‌los últimos meses, Rusia ha estado atacando las arterias marítimas ⁠de exportación de Ucrania, incluidos los puertos, ‌que son cruciales para su comercio ⁠exterior y la supervivencia de ⁠su economía en tiempos de guerra.

Los ataques a la infraestructura portuaria, que han provocado un aumento de los costes logísticos y de transporte, han perjudicado a las ‌empresas locales, obligándolas ​a bajar sus precios para seguir siendo competitivas en el mercado global. (Información de Anna Pruchnicka; edición de Sonali Paul y Philippa Fletcher; ‌edición en español de María Bayarri Cárdenas)