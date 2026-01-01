Un dron ucraniano ataca una refinería de petróleo en el sur de Rusia, según las autoridades locales

MOSCÚ, 1 ene (Reuters) -

La refinería de petróleo de Ilskiy, en la región rusa de Krasnodar (sur), fue alcanzada por los restos de un avión no tripulado ucraniano, lo que provocó un incendio que fue sofocado durante la noche, según informaron el jueves las autoridades locales.

Desde agosto, Kiev ha intensificado los ataques con drones contra las infraestructuras energéticas rusas, en un intento de reducir la capacidad de Moscú para financiar su campaña militar en Ucrania.

En un comunicado publicado en Telegram, las autoridades locales de Krasnodar afirmaron que no se habían producido víctimas en el ataque nocturno. (Reporte de Reuters, Redacción de Felix; editado en español por Tomás Cobos Edición de Andrew Osborn)