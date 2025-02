Un dron ucraniano causa un incendio en un complejo industrial de la región rusa de riazán

24 feb (Reuters) - La caída de los restos de varios drones ucranianos destruidos provocó un incendio en una empresa industrial de la región rusa de Riazán, según informó este lunes el gobernador de la región, situada al sureste de Moscú.

"Según la información preliminar, no hubo heridos, se están evaluando los daños materiales", dijo el gobernador, Pavel Malkov, en un mensaje de la aplicación de mensajería Telegram. Malkov no precisó qué empresa estaba ardiendo. Baza, un canal de noticias de Telegram cercano a los servicios de seguridad rusos, informó de que los drones ucranianos tenían como objetivo la refinería de petróleo de Riazán, propiedad de Rosneft. No hubo comentarios inmediatos de Ucrania. Reuters no pudo verificar de forma independiente la información de Baza. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Sonali Paul; edición en español de Jorge Ollero Castela)