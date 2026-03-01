Un enorme cráter en la explosión de dos edificios en Tel Aviv

Según las conclusiones de ANSA sobre el terreno, los dos edificios residenciales afectados por las explosiones estaban habitados exclusivamente por civiles: mujeres, ancianos y niños.

La mujer fallecida era una cuidadora filipina que atendía a una anciana.

Todos los edificios circundantes resultaron dañados por la onda expansiva, y la explosión dejó un enorme cráter en el suelo.

Mientras ANSA se encontraba en el lugar, las sirenas sonaron tres veces. Los residentes de los edificios afectados tuvieron que refugiarse en el refugio utilizado anoche.

Aún se puede ver la sangre de los heridos en el lugar, al igual que la calle, llena de cristales y escombros. (ANSA)