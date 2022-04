Un ensayo explora las desigualdades regionales y la pérdida de conexión con Amazon como metáfora

"Europa es más resistente", ha asegurado el periodista Alec MacGillis

BARCELONA, 5 Abr. 2022 (Europa Press) -

El escritor y periodista Alec MacGillis analiza en el ensayo 'Estados Unidos de Amazon' las desigualdades regionales en Estados Unidos y la pérdida del contacto humano con el "pretexto y lupa" de Amazon, compañía a la que utiliza como metáfora e hilo conductor.

En rueda de prensa en Barcelona, ha asegurado que no quería escribir sobre Amazon y que el libro no va sobre la compañía en sí misma, sino sobre las "crecientes disparidades regionales" en Estados Unidos con ciudades que acaparan y otras que quedan atrás y la brecha producida en los últimos 15 años, así como la necesidad de no perder la conexión.

MacGillis ha subrayado que el ensayo, publicado en castellano por Península y en catalán por Periscopi con el título 'A l'ombra d'Amazon', utiliza a la compañía como lente de esa "desconexión brutal".

Durante años, MacGillis ha viajado por Estados Unidos y ha recogido el testimonio de decenas de personas que se han visto afectadas por la influencia de Amazon en la sociedad y la política norteamericanas.

"detrás del click"

El periodista ha remarcado que el ensayo busca que los lectores se planteen "qué hay detrás del click de una compra" y explicar todo el ecosistema que no se ve y que implica a un gran número de trabajadores.

Ha asegurado que con la compañía habló durante meses y que esta se remitía a que generaba muchos puestos de trabajo y abría mercados a pequeños negocios y que, si no lo hacía la compañía, "lo haría otro", argumentos que el escritor cree que eran rebatibles y que con decisiones como ubicar una segunda sede en Washington no ayudaban a mejorar las desigualdades.

Preguntado por cómo reciben las administraciones la apertura de nuevos almacenes, ha dicho que en Estados Unidos les proporcionan incentivos ante la pérdida de puestos de trabajos y porque están "desesperados", y ha subrayado que para él la compañía no crea nuevos trabajos sino que los sustituye.

Ha remarcado que Estados Unidos está en vanguardia con 1,5 millones de trabajadores, y ha dicho que en Europa la compañía no tendrá tanto dominio porque es "más resistente, luchará", pero ha advertido de que tiene más que perder y la otra cara de la moneda es que la caída puede ser mayor porque la compañía no parará de crecer.

Ha calificado de "avance increíble" que se haya aprobado un sindicato en un almacén de Nueva York, ya que durante todos estos años no se había organizado ninguno en la empresa, y ha dicho que ve esperanza porque mucha gente que lucha.

MacGillis ha admitido que es "irónico" que su libro se venda en la plataforma, y ha dicho que le hubiera gustado preguntar a Jeff Bezos si es consciente de las grandes disparidades y si se plantea el panorama general a la hora de tomar decisiones y el potencial que tiene la empresa.

El editor de Periscopi, Aniol Rafel, ha remarcado que el libro de MacGillis es "necesario, importante" para toda aquella persona que le interesa como funciona la sociedad y la economía del click, y que alerta de hacia adonde se encamina la sociedad con el modelo económico actual con Amazon como metáfora y el foco en historias humanas.