Un eritreo que torturó a migrantes en Libia es condenado a 20 años de cárcel en Países Bajos

Por Stephanie van den Berg

LA HAYA, 27 ene (Reuters) -

Un tribunal neerlandés condenó el martes a 20 años de cárcel a un traficante de personas eritreo que torturaba a refugiados y migrantes africanos en campamentos de Libia y un juez afirmó que no tenía "ningún respeto por la dignidad humana"

Los jueces declararon que Amanuel Walid —conocido como Tewelde Goitom—, de 42 años, dirigía una ruta migratoria hacia Europa a través de Libia. Fue declarado culpable de pertenencia a organización delictiva, trata de seres humanos y extorsión.

Los fiscales, cuya investigación se centró en el periodo comprendido entre 2014 y 2019, aseguraron que el grupo de Walid retenía a miles de migrantes africanos en almacenes y los torturaba para extorsionar a sus familias.

"Usted y sus coautores han tratado (a los migrantes) de una manera despiadada y sin piedad, sin ninguna consideración por la dignidad humana y esto, al parecer, sólo para extorsionar tanto dinero como sea posible de personas vulnerables e indefensas que buscan un futuro mejor", dijo el juez que preside el caso, René Melaard.

Durante el juicio, Walid, que fue extraditado a Países Bajos en 2022, sólo habló para decir a los jueces que había sido víctima de un error de identidad y para invocar su derecho a guardar silencio. Los jueces dictaminaron el martes que el hombre que estaba en el banquillo de los acusados era Walid.

El juicio es el mayor caso de trata de seres humanos jamás celebrado en Países Bajos y uno de los pocos en Europa que investiga las redes delictivas que trafican con migrantes a través de Libia.

Desde la caída de Muamar Gadafi durante un levantamiento respaldado por la OTAN en 2011, Libia se ha convertido en una ruta de tránsito para los migrantes que huyen del conflicto y la pobreza hacia Europa a través del mar Mediterráneo.

En virtud del concepto de jurisdicción universal, la legislación neerlandesa permite en general incoar causas contra ciudadanos extranjeros por delitos cometidos en el extranjero si las víctimas se encuentran en Países Bajos. (Información de Stephanie van den Berg; edición de Alison Williams; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)