Un errático Novak Djokovic avanza en el US Open tras la retirada de Djere

NUEVA YORK (AP) — Otro partido y otro hito de Novak Djokovic.

El campeón vigente se anotó el miércoles su 90ma victoria en el Abierto de Estados Unidos cuando su rival tuvo que tirar la toalla en el tercer set debido a problemas físicos.

Impreciso con su servicio, Djokovic había tenido que trabajar durante una húmeda noche de Nueva York y ganaba 6-4, 6-4, 2-0 cuando su compatriota serbio Laslo Djere se retiró.

Djere se puso arriba 4-2 en el segundo set cuando evidenció que algo le afectaba en su cadera y tuvo que recibir atención por parte del fisioterapeuta.

“A ninguno nos gusta esto. No es Io que quiere el público, ser testigos de un abandono”, dijo Djokovic. “Pero él tuvo una lesión que le alejó del circuito por un tiempo y le está costando recuperarse y estar a tono físicamente para jugar. Es un gran jugador, especialmente en estas condiciones. Debió haber ganado el segundo set”.

Con 90 victorias en el torneo que se juega en canchas duras, Djokovic ya presume de ese total en cada una de las cuatro grandes citas del tenis.

“Fue una dura pelea de dos horas para dos sets. Saqué horrible”, admitió Djokovic, quien cometió siete doble faltas. “Cuando te falla el saque, tienes que exigirte más, hay que correr. Tuve que apelar a mi juego desde el fondo”.

Djere fue el único jugador que le pudo arrebatar un set a Djokovic en el US Open del año pasado, llevándose los primeros dos parciales del cruce de tercera ronda antes de que el astro remontase rumbo a la que fue su 24ta conquista de un major.

Tres semanas después de colgarse la medalla olímpica de oro en los Juegos de París, Djokovic quiere cerrar la temporada de los Slams con el 25to cetro para su colección. Jannik Sinner se coronó en Australia, mientras que Carlos Alcaraz se consagró en Roland Garros y Wimbledon.

De atrapar su quinto título en el US Open, Djokovic quebrará el empate con la australiana Margaret Court por el récord de más cetros de Grand Slam, ya sea hombre o mujer.

“Los partidos serán mucho más difíciles a partir de ahora”, dijo Djokovic. "Lo sé, pero no me inquieta. Siempre encuentro la solución, como lo he hecho tantas veces en mi carrera”.

Su rival de turno será el australiano Alexei Popyrin (28vo preclasificado).

En un cruce de argentinos, Tomás Martín Etcheverry se sobrepuso a malestares físicos en el último set y salió victorioso 6-3, 4-6, 6-4, 1-6, 6-3 ante Francisco Cerúndolo.

Los argentinos libraron una batalla de 4 horas y 4 minutos en la jornada de más calor hasta ahora en el torneo — las temperaturas llegaron a los 34 grados centígrados (93 F) con una humedad sobre el 50%.

Etcheverry vomitó cuando aguardaba el saque de Cerúndulo con una ventaja 4-1 en el último set.

Plantado en la tercera ronda del US Open por primera vez, Etcheverry se las verá en la tercera ronda con el alemán Alexander Zverev (4to cabeza de serie), victorioso 6-4, 7-6 (5), 6-1 ante el francés Alexandre Muller.

El también argentino Francisco Comesaña, 108 en el ranking, dio la gran sorpresa al doblegar 5-7, 6-4, 6-4, 6-4 al francés Ugo Humbert, 17mo del mundo.

Comesaña ha alcanzado la tercera ronda en los primeros dos Slams que disputa en su carrera, pues llegó a la misma etapa en Wimbledon hace dos meses. Se las verá ahora con el estadounidense Taylor Fritz (12do preclasificado).

El argentino Sebastián Báez (21ro) abandonó en el segundo set, cuando perdía 6-1, 2-0 frente al neerlandés Tallon Griekspoor debido a una dolencia en el pie derecho.

Barbora Krejcikova, la reinante campeona de Wimbledon, se despidió en la segunda ronda del US Open al sucumbir 6-4, 7-5 ante Elena-Gabriela Ruse.

Octava cabeza de serie en Flushing Meadows, Krejcikova conquistó su segundo título de Grand Slam este verano, pero la checa no volvió a jugar tras los Juegos Olímpicos de París. Había indicado la semana pasada que no podía calibrar cómo estaba su nivel.

Resultó que no estaba cerca de su mejor versión.

En cambio, Ruse venía con más rodaje en las pistas del US Open tras haber ganado tres partidos para acceder al cuadro principal. La rumana volteó un 5-3 adverso en el segundo set, llevándose los últimos cuatro juegos.

Ninguna mujer ha logrado coronarse en Wimbledon y el US Open en el mismo año desde Serena Williams en 2012.

Ruse avanzó a la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez y se las verá contra la española Paula Badosa (26ta preclasificada), quien eliminó 6-3, 7-5 a la estadounidense Taylor Townsend.

Antecedida por un título en Washington y las semifinales en Cincinnati, Badosa ha ascendido 84 puestos en los últimos meses. Alcanzó la tercera ronda del US Open por primera vez.

“Sé que es sólo una tercera ronda, pero tenía muchas ganas de hacerlo en Nueva York”, dijo Badosa, quien nació en esta ciudad.

La campeona defensora Coco Gauff avanzó a paso firme a la tercera ronda con una victoria 6-4, 6-0 sobre Tatjana Maria. La rival de turno de Gauff (3ra cabeza de serie) será Elina Svitolina.

Aryna Sabalenka, quien perdió ante Gauff en la final del año pasado, avanzó con un triunfo en sets corridos. Por segundo turno seguido, la campeona olímpica Zheng Qinwen tuvo que remontar tras ceder el primer set, al vencer a Erika Andreeva.

