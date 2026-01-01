Un español en forma pone a prueba al Barça en el derbi de Barcelona

El Espanyol y el FC Barcelona protagonizarán el sábado el derbi más igualado de los últimos años en la capital catalana, con un Barça que seguirá líder pase lo que pase, y un conjunto 'periquito' en puertas de los puestos que clasifican a Champions

El Espanyol buscará su primera victoria en casa en Liga ante su rival vecinal desde 2007, cuando el conjunto blanquiazul aún no jugaba en el RCDE Stadium

El sorprendente equipo de Manolo González, que hace justo un año se hallaba en puestos de descenso, viene de conquistar San Mamés ante el Athletic Club, en la que fue su quinta victoria consecutiva en Liga, algo que no lograba desde la temporada 1998-1999

El regreso al feudo espanyolista del arquero del Barça Joan García está provocando un clima de tensión entre la afición local antes de partido, considerado de alto riesgo

Por su parte, el Real Madrid, primer perseguidor del líder a cuatro puntos, recibirá el domingo en el Santiago Bernabéu al Real Betis del chileno Manuel Pellegrini, sexto en la tabla detrás del Espanyol

La principal preocupación del técnico Xabi Alonso para ese partido será mantener la capacidad goleadora del equipo "merengue" pese a la baja por lesión de Kylian Mbappé. El delantero francés, máximo goleador de LaLiga con 18 dianas, estará al menos tres semanas alejado de los terrenos de juego por un esguince en la rodilla izquierda

Después de sus partidos del fin de semana, blancos y culés tomarán rumbo a Arabia Saudita, donde se medirán la semana próxima ante el Atlético de Madrid y el Athletic Club respectivamente en semifinales de la Supercopa de España

Colchoneros (3) y vascos (8º) tendrán antes salidas complicadas, ante la Real Sociedad para los del Cholo Simeone, y Osasuna para los de Ernesto Valverde

La 18ª fecha, y el año futbolístico en España, se abrirá con otro derbi, el de la región de Madrid entre Rayo Vallecano y Getafe

-- Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

(20h00 GMT) Rayo

Getafe

- Sábado:

(13h00 GMT) Celta

Valencia

(15h15 GMT) Osasuna

Athletic

(17h30 GMT) Elche

Villarreal

(20h00 GMT) Espanyol

Barcelona

- Domingo:

(13h00 GMT) Sevilla

Levante

(15h15 GMT) Real Madrid

Betis

(17h30 GMT) Mallorca

Girona

Alavés

Real Oviedo

(20h00 GMT) Real Sociedad

Atlético de Madrid

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 46 18 15 1 2 51 20 31

2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20

3. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17

4. Villarreal 35 16 11 2 3 31 15 16

5. Espanyol 33 17 10 3 4 22 17 5

6. Betis 28 17 7 7 3 29 19 10

7. Celta 23 17 5 8 4 20 19 1

8. Athletic 23 18 7 2 9 16 24 -8

9. Elche 22 17 5 7 5 23 20 3

10. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2

11. Getafe 20 17 6 2 9 13 22 -9

12. Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3

13. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5

14. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6

15. Rayo 18 17 4 6 7 13 20 -7

16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4

17. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10

18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18

19. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19

20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12