Un espectrógrafo empieza a capturar luz de muchas estrellas a la vez

La colaboración internacional para desarrollar el Prime Focus Spectrograph (PFS) ha marcado un hito significativo en las pruebas al tomar con éxito espectros de estrellas objetivo.

El PFS se montará en el Telescopio Subaru de 8,2 m en la cumbre de Mauna Kea, Hawái. Cuando esté terminado, el instrumento utilizará alrededor de 2.400 fibras ópticas para tomar exposiciones simultáneas de una gran cantidad de objetos celestes en el cielo nocturno, como estrellas y galaxias, y dividir su luz en sus diversas longitudes de onda. El conjunto de datos resultante se llama "espectro", que les dice a los investigadores varios detalles de un objeto celeste, incluido su movimiento, parámetros físicos y edad.

Usando el PFS, los investigadores podrán descubrir información que solo se puede ver con espectros y no visualmente en imágenes. El equipo ha estado realizando pruebas en el telescopio desde 2018, pero ninguna ha sido más importante que su última prueba para capturar la luz de los objetos celestes en el PFS.

A fines de septiembre de este año, el equipo realizó observaciones de ingeniería en el Telescopio Subaru, donde realizaron escaneos de trama. Estos escaneos permiten a los investigadores probar qué tan bien alineado está su instrumento con los objetos que deberían capturar. Las fibras se colocan donde los investigadores creen que los objetos objetivo deberían existir en el plano focal del Prime Focus Instrument (PFI), luego el telescopio se difumina en un patrón de cuadrícula en el cielo y se toma una exposición del espectrógrafo en cada posición difuminada. Esto permite al equipo medir la discrepancia entre la posición real de la fibra y la posición real del objetivo.

Después de comenzar a tomar datos, el equipo continuó tomando más conjuntos de datos de escaneo de trama en muchas estrellas brillantes para corregir los errores y aplicar posibles optimizaciones, hasta que finalmente estuvieron satisfechos de que el instrumento había podido colocar las fibras con bastante precisión en sus objetivos.

Este hito sigue siendo el resultado de un solo campo con una configuración de fibra específica. La alineación de la fibra con las estrellas aún no ha alcanzado niveles satisfactorios.

"Pero este es claramente un logro muy alentador. Basado en el hecho de que hemos podido capturar la luz estelar de nuestros objetos de destino utilizando el PFS, diría que el equipo ha logrado Ingeniería Primera Luz y pasó al siguiente régimen del instrumento. puesta en servicio", dijo en un comunicado Naoyuki Tamura, director de proyecto de PFS y profesor asociado del proyecto Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe.

