Un estudio afirma que las relaciones de amistad prevalecen cuando se trata de dar 'me gusta' en Instagram

Un estudio internacional realizado por la Universidad de Bath (Reino Unido) y publicado en la revista 'Journal of Computer-Mediated Communication' ha revelado que la emoci贸n de recibir un 'me gusta' en una publicaci贸n de Instagram puede hacer que la gente est茅 m谩s dispuesta a devolver un 'me gusta' en el futuro pero que es el tipo de relaci贸n el factor determinante de la aprobaci贸n, m谩s que las emociones.

Los amigos 铆ntimos pueden esperar un 'me gusta' del otro a una publicaci贸n de Instagram independientemente de su reacci贸n a una publicaci贸n anterior, pero en el caso de los conocidos el comportamiento es rec铆proco (si reciben un 'me gusta' lo devolver谩n y viceversa).

"Las personas que son buenas amigas se dan 'me gusta' mutuamente como forma de mantener la relaci贸n, es algo que har谩n tanto si a la otra persona le ha gustado su 煤ltima publicaci贸n como si la ha ignorado", explica la doctora Kseniya Stsiampkouskaya, de la Facultad de Administraci贸n de la Universidad de Bath.

En este sentido, la doctora Stsiampkouskaya explica que "la acci贸n de dar a 'me gusta' puede considerarse un peque帽o bloque de construcci贸n que apoya la amistad y refuerza el v铆nculo entre dos personas". Esto significa que "los usuarios de las redes sociales practican el 'social grooming', es decir, comportamientos destinados a mantener las estructuras y relaciones sociales".

Los investigadores afirman que la emoci贸n y el entusiasmo que genera recibir un 'me gusta' es un gran impulsor de la intenci贸n de dar 'me gusta' a las publicaciones de alguien en el futuro, pero los buenos amigos no necesitan esto: es su apego lo que les impulsa a dar 'me gusta' a una publicaci贸n.

"Si compartes algo en las redes sociales, puedes esperar un 'me gusta' de tu amigo 铆ntimo aunque no hayas visto su publicaci贸n anterior", dice Stsiampkouskaya. Los 'me gusta' entre amigos 铆ntimos no tienen que ver con la reciprocidad directa, sino con una perspectiva m谩s amplia: su amistad y conexi贸n.

Para los conocidos, sin embargo, la situaci贸n es diferente ya que estos "no tienen las mismas obligaciones sociales que los amigos 铆ntimos, as铆 que tienden a reflejar el comportamiento del otro", explica la doctora. En este caso el comportamiento se rige por una norma de "reciprocidad", es decir, "si a ese conocido no le gust贸 nuestra publicaci贸n anterior, probablemente haremos lo mismo e ignoraremos sus futuras publicaciones", a帽ade.

Esta investigaci贸n explora la reciprocidad directa de los 'me gusta' en las redes sociales a trav茅s de un experimento en l铆nea con 201 participantes de Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Australia, Canad谩 y Nueva Zelanda (71% mujeres) que fueron asignados a uno de cuatro grupos: recibir un 'me gusta' de un amigo 铆ntimo, no recibir un 'me gusta' de un amigo 铆ntimo, recibir un 'me gusta' de un conocido y no recibir un 'me gusta' de un conocido.

Completaron una simulaci贸n de Instagram basada en un cuestionario en el que pod铆an elegir entre devolver o no un 'like' a un amigo/conocido y los investigadores utilizaron t茅cnicas de modelizaci贸n estad铆stica para evaluar las reacciones emocionales de los participantes.

Los investigadores reconocen que, aunque la cercan铆a relacional influye en los comportamientos de 'me gusta', no es el 煤nico factor predictivo: investigaciones anteriores apuntan a una serie de factores como la demograf铆a, los rasgos de personalidad, el disfrute, la gesti贸n de la marca personal y el intercambio de informaci贸n.

Sin embargo, afirman que el estudio es "un paso importante" para comprender c贸mo cambia el comportamiento de los usuarios en funci贸n de los distintos niveles de cercan铆a relacional. Esta informaci贸n puede ayudar a las plataformas de redes sociales a optimizar la experiencia de los usuarios, cumpliendo su prop贸sito original de conectar a las personas y ofreciendo amplias oportunidades para establecer y mantener relaciones.

Adem谩s, "entender c贸mo afecta la cercan铆a relacional al comportamiento de los usuarios puede ayudar a las marcas y las empresas a crear estrategias de participaci贸n eficaces, fomentando la cultura de la cooperaci贸n y la cocreaci贸n en las redes sociales", asegura Stsiampkouskaya.

Europa Press