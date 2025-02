Un estudio clínico confirma que las microcápsulas de magnesio MAGSHAPE™ de Lubrizol brindan una mejor absorción del magnesio

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--feb. 13, 2025--

Se descubrió que las microcápsulas MAGSHAPE™ de Lubrizol, una fuente micronizada y microencapsulada de magnesio, mejoran de manera significativa la absorción de magnesio en comparación con otras fuentes de magnesio que comúnmente se utilizan, según un estudio publicado en Nutrients y realizado por investigadores de Bionos Biotech SL y Lubrizol Nutraceuticals.

El estudio documentó una biodisponibilidad superior y una reducción de los efectos secundarios de esta solución innovadora desarrollada para personas que buscan productos de magnesio que estén respaldados por la ciencia. Los informes del estudio clínico sobre la eficacia de MAGSHAPE™ le siguen a los resultados de un reciente estudio de consumidores en el que los participantes en el estudio prefirieron el sabor y la textura de las microcápsulas MAGSHAPE™ al magnesio de otras cuatro opciones.

El reciente estudio clínico fue un estudio doble ciego, aleatorizado y cruzado en el que participaron 40 voluntarios sanos a los que se les administraron diferentes suplementos de magnesio en condiciones controladas. El objetivo del estudio era evaluar los niveles de magnesio (Mg) en el plasma sanguíneo de los voluntarios luego de la ingesta oral de microcápsulas MAGSHAPE™ en comparación con otras fuentes de magnesio, incluidos el óxido de Mg, el citrato de Mg y el bisglicinato de Mg. Se tomaron muestras de sangre a cero para lograr una línea de base, una, cuatro y seis horas después de la ingesta de cada producto de Mg. Un objetivo secundario era evaluar la prevalencia de los efectos secundarios asociados con frecuencia a la administración de suplementos de Mg.

Los investigadores del estudio descubrieron que las microcápsulas MAGSHAPE™ aumentaban los niveles de Mg en el plasma sanguíneo en todos los puntos temporales que se analizaron después de la lectura de referencia. Además, la tecnología de microencapsulación MAGSHAPE™ permitió un aumento sostenido de los niveles de Mg en plasma sanguíneo, manteniendo niveles más altos hasta seis horas después de la ingesta. Los participantes también informaron una menor cantidad de efectos adversos, como la motilidad intestinal y la pesadez gástrica con las microcápsulas MAGSHAPE™ en comparación con otras fuentes de Mg que se evaluaron en el estudio clínico.

"Estos hallazgos subrayan el potencial de las microcápsulas MAGSHAPE™ para revolucionar la suplementación con magnesio", dijo Isabel Gomez, gerente de comercialización de Lubrizol Nutraceuticals. "El estudio comparó el óxido de magnesio microencapsulado MAGSHAPE con el óxido de magnesio como ingrediente activo crudo y demostró que la absorción mejorada que se observó en el estudio y los efectos secundarios reducidos que informaron los participantes en nuestro estudio pueden atribuirse a las tecnologías innovadoras empleadas para producir las microcápsulas MAGSHAPE™".

"En base al aumento que se observó en los niveles de magnesio en el plasma sanguíneo, esta solución innovadora tiene el potencial de beneficiar a las personas que buscan mantener niveles adecuados de magnesio para la salud y el bienestar general, así como a las personas que buscan una mejor recuperación muscular o patrones de sueño mejorados", dijo Alan Connolly, gerente de I+D de Lubrizol Nutraceuticals.

"La tolerabilidad gástrica de MAGSHAPE™ que informaron los participantes del estudio, junto con el aumento estadísticamente significativo y el perfil de absorción sostenida, lo convierten en una opción adecuada para aquellos que buscan los beneficios para la salud asociados con el mantenimiento de niveles adecuados de magnesio", dijo Teresa Negra, especialista en desarrollo de nuevos negocios de Lubrizol Nutraceuticals.

