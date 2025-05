Un estudio clínico revela la eficacia de las microcápsulas CURCUSHINE™ en aplicaciones de belleza desde adentro

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--may. 7, 2025--

En un estudio clínico que se publicó recientemente se descubrió que el ingrediente de curcumina microencapsulada en microcápsulas CURCUSHINE™ de Lubrizol mejora el resplandor de la piel, reduce la profundidad de las arrugas, así como también brinda otros beneficios para la piel. El estudio, que demuestra una fuerte evidencia de la eficacia de CURCUSHINE™ para aplicaciones nutracéuticas de belleza desde adentro, fue publicado en la revista Agro FOOD Industry hi-tech.

Lubrizol presentará los resultados del estudio en nuestro stand, N.º 4F10, en Vitafoods Europe 2025, que se realizará en Barcelona del 20 al 22 de mayo.

El estudio clínico de CURCUSHINE™ analizó a 63 mujeres de entre 21 y 50 años que manifestaron tener imperfecciones en la piel del rostro. Las participantes ingirieron microcápsulas de CURCUSHINE™ o un placebo todos los días durante 42 días. Las participantes que tomaron las microcápsulas CURCUSHINE™ mejoraron la luminosidad de la piel, redujeron la profundidad de las arrugas y mejoraron el aspecto general de la piel en tan solo seis semanas:

Un aumento de la luminosidad de la piel de hasta un 19 % y de la homogeneidad de la piel de hasta un 69 %.

Una mejora del parámetro L* (grado de luminosidad) de la piel del rostro.

Una reducción de las manchas oscuras de hasta un 8 %.

Una reducción del volumen de las arrugas en las partes externas de los ojos, que se conoce como la región de las patas de gallo, en promedio un 10,32 %.

Una reducción del volumen de las arrugas en la zona de la frente en un promedio del 5,14 %.

Los resultados se basan en un estudio previo in vitro que puso de manifiesto la capacidad que tienen las microcápsulas CURCUSHINE™ para proteger el colágeno y la elastina de los daños oxidativos e inflamatorios.

"Envejecer con elegancia es una creciente preocupación que se observa entre los adultos más jóvenes, incluso en la Generación Z y los Millennials", manifestó Isabel Gómez, gerente mundial de marketing de Lubrizol Nutraceuticals. "Al aprovechar el poder de la curcumina para el rejuvenecimiento de la piel, estamos orgullosos de poder ofrecer el alto rendimiento que los consumidores están buscando con nuestro ingrediente CURCUSHINE™, que ahora está clínicamente probado, para la belleza desde el interior".

Las microcápsulas de CURCUSHINE™ son un ingrediente de belleza poderoso desde adentro que pueden potenciar tanto la luminosidad como el tono uniforme de la piel. Su exclusivo proceso de microencapsulación mejora la dispersión de la curcumina en agua y aumenta su biodisponibilidad y lo convierte en un ingrediente nutricosmético que es fácil de formular y puede brindar un efecto protector sobre las estructuras de la piel cuando se complementa de forma regular con una dieta estándar.

La curcumina microencapsulada CURCUSHINE™ tiene un sabor neutro y se dispersa en el agua. Las microcápsulas de curcumina CURCUSHINE™ pueden incorporarse a diversas aplicaciones nutracéuticas y nutricosméticas, como comprimidos, cápsulas, gominolas, sobres de polvo y bebidas funcionales.

Acerca de The Lubrizol Corporation

Lubrizol, una compañía de Berkshire Hathaway, es una empresa con base científica cuya química especializada brinda soluciones sostenibles para avanzar en la movilidad, mejorar el bienestar y potenciar la vida moderna. Todos los días, los innovadores de Lubrizol se esfuerzan por crear un valor extraordinario para los clientes en la intersección de la ciencia, las necesidades del mercado y el éxito comercial, al impulsar el descubrimiento y crear soluciones revolucionarias que mejoran la vida y hacen que el mundo funcione mejor. Fundada en 1928, Lubrizol tiene alcance mundial y presencia local, con más de 100 instalaciones de fabricación, oficinas técnicas y de ventas, así como más de 7000 empleados alrededor de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.Lubrizol.com.

