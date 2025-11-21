Un estudio de la ULE revela "daños significativos" en biodiversidad protegida de Cordillera Cantábrica por los incendios

LEÓN, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Universidad de León (ULE) acogerá el próximo día 27 la presentación del informe 'Afecciones a la biodiversidad protegida y/o amenazada por los grandes incendios de la Cordillera Cantábrica', que revela "daños significativos" en especies como el urogallo cantábrico, el oso, el lobo, la perdiz pardilla y algunas especies de flora endémica como Geranium dolomiticum y genista sanabriensis, según ha avanzado la doctora del área de Botánica Estrella Alfaro.

El acto, que se celebrará en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE, incluirá una mesa redonda para que el público pueda plantear cuestiones de su interés a los expertos que han participado en la elaboración del informe, así como a otros invitados de la ULE especialistas en biodiversidad.

La presentación correrá a cargo del Grupo de trabajo para la Conservación de la Biodiversidad de la Cordillera Cantábrica, integrado por expertos como Estrella Alfaro Saiz y Miguel de Gabriel Hernando, del departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la ULE o José Luis Tellería, del grupo de Biología Evolutiva y de la Conservación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Igualmente, contará con la participación de Alberto Fernández Gil, del departamento de Biología de la Conservación de la Estación Biológica de Doñana-CSIC y Luis Santiago Cano-Alonso, de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Posteriormente se desarrollará una mesa redonda participativa, moderada por Esperanza Fernández Martínez, investigadora del departamento de Geología y Geografía de la Universidad de León, en la que participarán los miembros del grupo de trabajo y también los investigadores invitados Ana Belén Fernández-Salegui y Andrés Ordiz, ambos del departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la ULE.

El evento, que tendrá lugar a las 17.00 horas, busca ofrecer una visión "actualizada y rigurosa" sobre el impacto de los incendios recientes en los ecosistemas de la Cordillera Cantábrica y promover el debate sobre estrategias de conservación y recuperación.