Un estudio del Vaticano trabaja en conservar los mosaicos de la basílica de San Pedro

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 24 feb (Reuters) - Desde finales del siglo XVI, un pequeño taller del Vaticano se encarga del mantenimiento de los cientos de mosaicos que decoran el ‌interior de la basílica de San ‌Pedro ⁠con un mar de colores.

Los 12 artistas que trabajan en el Estudio de Mosaicos del Vaticano también producen obras de arte más pequeñas que el papa León utiliza para una especie de "diplomacia del mosaico", regalándolas a los ​líderes extranjeros que ⁠visitan el ⁠Vaticano o en sus propios viajes al extranjero.

El estudio puede tardar meses en crear un mosaico, en un proceso lento e ​intensivo que consiste en unir pequeñas teselas de colores para formar objetos devocionales, como representaciones de Jesús y María, o escenas ‌no religiosas, como una vista del Coliseo de Roma.

"Hoy en día es ​muy importante utilizar la técnica del mosaico porque estamos conservando ​la antigua tradición", dijo a Reuters Paolo Di Buono, director del estudio.

Su trabajo está hecho para durar siglos. "Tenemos la idea de que estamos trabajando para algo que es... casi eterno", dijo Di Buono.

En la basílica, el estudio es responsable de 8.360 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados) de mosaicos, incluidos los de la cúpula central. Se utilizaron mosaicos en lugar de pinturas debido al humo que producen las velas y el incienso durante ​las liturgias.

MOSAICOS DEL VATICANO REGALADOS A PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS

Una de las producciones más recientes del estudio fue un retrato del papa, instalado en la basílica de San Pablo Extramuros de Roma.

La imagen, ⁠realizada por un equipo de tres personas durante cinco meses, contiene alrededor de 16.000 teselas individuales.

"Es un trabajo meticuloso porque las teselas son muy pequeñas", dijo Nicoletta ‌Marino, una de las artistas del estudio. "Se necesita mucha paciencia".

Adriano Galise, otro artista del estudio, mostró fotos de los mosaicos que él mismo creó y que el difunto papa Benedicto XVI regaló a los presidentes estadounidenses George W. Bush y Barack Obama durante sus visitas oficiales al Vaticano.

"El hecho de que nuestros mosaicos sean utilizados como regalo por el papa es una de las tradiciones más importantes del Vaticano", dijo Di Buono.

Los artistas del estudio tienen diferentes métodos para crear sus obras.

Galise prefiere disponer una imagen en blanco y negro con ‌un plano de los posibles lugares donde colocar las teselas, similar al plano de un rompecabezas. Otros comienzan con una imagen o un dibujo ⁠en color.

ARCHIVO DE 27.000 COLORES DE TESELAS DE MOSAICO

El estudio es un taller de artistas, pero también un archivo histórico. ‌Alberga un catálogo de 27.000 variedades de teselas de colores, almacenadas en un archivador de 9.000 cajones ⁠que ocupa dos plantas.

Alrededor de 23.000 de los azulejos son artefactos, reservas de colores de siglos ⁠pasados que ya no se pueden producir y que algún día se agotarán. Algunos de los artefactos se crearon con materiales tóxicos que ya no se utilizan en la actualidad.

Para el retrato del papa León, los artistas del estudio recurrieron al archivo para captar mejor los matices del rostro del papa.

En el interior de la basílica de San Pedro, los artistas del estudio están restaurando los mosaicos ‌de la cúpula de la Capilla Clementina, uno de los ​espacios más antiguos y venerados de la iglesia. Se encuentra en la gruta, cerca de la tumba de San Pedro, el primer papa.

"Conservamos las obras realizadas por nuestros predecesores", dijo Di Buono sobre el cuidado de los mosaicos por parte del estudio. "Estamos conectados en una especie de larga cadena, de la que somos la última parte". (Información ‌de Joshua McElwee; información adicional de Matteo Negri y Gabriele Pileri; edición de Janet Lawrence; edición en español de Paula Villalba)